La juez de la dana fija el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo.

La juez que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha fijado para el viernes 9 de enero la declaración como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), según ha hecho público este jueves en un auto.

La instructora justificó su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón pudo haber hecho "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en esta causa, "sobre la información que iba recibiendo".

La magistrada recordaba en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón aquella jornada.

Los seis magistrados que componen la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia señalaron entonces: "creemos que, a priori, no cabría descartar que la testigo escuchara, bien lo que el president de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera de Interior, bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones".

Por ello, la juez señaló que si en el primer caso se partía de una carta abierta de la citada periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir Mazón, aquí nos encontramos no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de la manifestación pública que efectuó Núñez Feijóo al asegurar que Mazón, "desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'".

Feijóo hizo esa declaración el 31 de octubre de 2024 en l'Eliana (Valencia), en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias, alrededor de las 09:00 -aproximadamente una hora y media antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estas mismas instalaciones-.

En una comparecencia ante la prensa, flanqueado por Mazón y por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, Feijóo dijo: "desde el pasado lunes (28 de octubre) me ha venido informando en tiempo real; me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando de que nos tememos que haya más personas fallecidas".

En el mismo auto en el que acuerda la citación del presidente del PP, la juez le preguntó si "presenta voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y wasaps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024, en relación con el objeto de la presente causa".

La juez sostuvo en su auto, hecho público por el TSJCV, que "habida cuenta de que la información se produjo en tiempo real", eso supondría "una sucesión de comunicaciones y mensajes entre Mazón y Feijóo que afectarían a cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi -Centro de Coordinación Operativa Integrado-, especialmente el lanzamiento de mensajes de aviso a la población y la actuación de la investigada Salomé Pradas".

"Siempre partiendo de la voluntariedad, aunque destacando la relevancia de una causa en la que se investigan 230 homicidios imprudentes, y lesiones igualmente imprudentes, procede poner en conocimiento de dicho testigo la posibilidad de aportación voluntaria del listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos o wasaps, de los cuales se desprendería dicha información en tiempo real", añadía la instructora.