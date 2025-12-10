José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero no como alcalde, tras conocerse denuncias de acoso sexual contra él

El que era secretario general del PSOE en la provincia de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, ha comunicado que retiene la Alcaldía de Monforte de Lemos y el acta como diputado provincial no adscrito.En una comparecencia ofrecida ante los medios en la tarde de este miércoles, Tomé ha confirmado que, tras pedir la suspensión cautelar de la militancia socialista, renuncia a la Presidencia de la institución provincial y a sus cargos en el Partido Socialista, pero continuará tanto en la corporación provincial como el Consistorio monfortino como no adscrito.

José Tomé ha explicado que seguirá gobernando Monforte como "no adscrito" hasta que se resuelva su situación al argumentar que cuenta con "una amplía mayoría absoluta" y no tiene que "soportar ninguna mentira ni invento" sobre su persona.Sin embargo, en el caso de la diputación, donde el PSOE gobierna en coalición con el BNG, ha dicho que renuncia a la Presidencia para "facilitar que el gobierno siga funcionando bien", pero mantendrá el acta como diputado provincial no adscritos.

El político lucense ha sostenido que toma estas decisiones "voluntariamente" y tras hablar con sus compañeros del partido.

Montero afirma "tolerancia cero" del PSOE con casos como los de Salazar y Tomé mientras apunta la "hipocresía" del PP

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este jueves en la "tolerancia cero" del PSOE con el acoso, pese a los casos del ex alto cargo de Moncloa, Francisco Salazar, y el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a la vez que ha acusado al PP de "hipocresía" por reclamar responsabilidades pero no fuerce que el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, entregue su acta de senador. "Contrasta enormemente con lo que se hace en otros partidos políticos, concretamente en el Partido Popular en el día de hoy y el alcalde de Algeciras", ha dicho Montero en declaraciones a la prensa en Bruselas, a donde ha acudido precisamente para participar en un acto junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, para defender la candidatura de la ciudad a sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA).

Montero ha señalado a Moreno por sus últimas declaraciones sobre el caso y ha afirmado que "ha contestado lo mismo que dijo cuando la corrupción de Almería, poco menos que 'nadie me coge el teléfono al otro lado' y que ya dará explicaciones el alcalde de Algeciras. "Así que la hipocresía de este partido político, que no se compromete con la defensa de las mujeres, que pacta con la ultraderecha, que niega la violencia de género y que le parece que son chiringuitos todo aquello que se monta para prevenir la violencia contra las mujeres y para atenderla cuando esta ocurre, pues esa hipocresía habla por sí sola", ha remachado.

De este modo, la vicepresidenta ha subrayado la "tolerancia cero" del partido y de ella misma ante los casos de violencia de género y el acoso sexual, al tiempo que ha defendido que el PSOE ha actuado en sus filas cada vez que ha habido un "indicio sólido", por lo que ha pedido tiempo para investigar una denuncia que han conocido "hace escasamente 24 horas"."Tendremos que ver si efectivamente cualquier cuestión que ahí se plantea nos permite llegar a la misma conclusión que hemos llegado con otros indicios en los que antes de terminar los informes de la comisión se han solicitado responsabilidades a esos responsables", ha remachado.

En todo caso, Montero ha querido defender los protocolos pioneros con que cuenta el PSOE para que las posibles víctimas que pueda haber en la militancia o vida profesional "lo puedan denunciar" y "lo hagan con todas las garantías de seguridad". Sobre la acusación contra Tomé, Montero ha insistido en que conocieron la denuncia anónima el lunes y "ya se han empezado a hacer las primeras actuaciones", enmarcadas en un claro protocolo. En la comparecencia ante los medios en Bruselas, la vicepresidenta primera se ha referido también al caso del excargo de Moncloa y del PSOE Francisco Salazar, y ha avanzado que espera que "en los próximos días" se conozca el informe de la comisión antiacoso, al tiempo que ha recalcado que es un órgano "independiente" que trabaja con "absoluta objetividad".