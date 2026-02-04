El jefe de Gabinete de Maroto admite una cita con Koldo García y Claudio Rivas sobre la licencia de Villafuel

El que fuera jefe de gabinete de la ex ministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, ha admitido una reunión con el ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García y el empresario Claudio Rivas, propietario de Villafuel, el 28 de diciembre de 2020 en el Ministerio para tratar el asunto de la licencia de la compañía de hidrocarburos, si bien ha matizado que solo estuvo cinco minutos y ha insistido en que él carecía de competencia para otorgarla.

En su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional como testigo, que tuvo que ser pospuesta la semana pasada por la nevada en Madrid, Bidart ha reconocido ante el juez Santiago Pedraz únicamente ese breve encuentro y ha asegurado que no recordaba haber gestionado documentación relacionada con la empresa Villafuel, epicentro de la presunta trama que se investiga en el caso hidrocarburos.

Según la UCO, el ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García se reunió hasta tres veces en 2020 con Bidart y uno de esos encuentros fue en presencia del comisionista Víctor de Aldama, socio del propietario de Villafuel, Claudio Rivas -ambos investigados en esta causa-.

Pese a esas observaciones de la UCO, Bidart ha asegurado que tampoco recordaba haberle dicho a Koldo García que le entregara documentación sobre Villafuel, investigada por un presunto fraude del IVA de 182 millones de euros.

En su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, expuso también que mantuvo una "reunión protocolaria" sobre Villafuel, pero que no recordaba con quien -únicamente que había tres personas de esta empresa- ni tampoco que informara de ella a la exministra; y asimismo quiso dejar claro que él no tenía competencia para dar una licencia a la empresa, ya que eso correspondía a la Secretaría de Estado.

También explicó que tuvo esa reunión porque la pidió Koldo pero que duró apenas cinco minutos porque no tenían competencias.