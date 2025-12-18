Imputado el alcalde de un pueblo de Castellón, del PP, por agresión sexual a dos menores.

Brexit
Agencias

18 de diciembre 2025 - 13:44

Un juzgado de Segorbe investiga al alcalde del pueblo castellonense de Jérica, Jorge Peiró, del PP, por sendos delitos de agresión sexual a dos víctimas menores de edad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La causa, añade el TSJCV, lleva abierta "desde hace unos meses" y la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente

