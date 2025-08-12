La Iglesia se rebela contra Vox: "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano"

El arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, ha expresado este martes que está, a su juicio, fuera de lugar vincular el catolicismo con la xenofobia: "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

"Podríamos decir que más bien pueden utilizar este filón católico, que son procatólicos, pero en definitiva no lo son. Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Y me parece que debe decirse con toda la contundencia", ha dicho al preguntársele por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que criticó la posición del estamento tras su apoyo a la comunidad musulmana por la moción aprobada en Jumilla (Murcia) que prohíbe los rezos musulmanes en instalaciones deportivas.

Abascal también criticó el "silencio" del estamento con la política migratoria del Gobierno y afirmó que dicho silencio podría venir, textualmente, por las ayudas públicas que reciben o por los casos de pederastia que han tenido en su seno.

Ha afirmado que las declaraciones de Abascal son, en sus palabras, absolutamente contrarias al pensamiento de la Iglesia Católica con los migrantes y ha afirmado que el tema de fondo no es que sean musulmanes: "Es la inmigración. No los queremos, pero los necesitamos cuando el gran problema que tenemos a nivel mundial es que la mayoría de migrantes son migrantes forzados".

Ha defendido que la libertad religiosa ya fue fundamentada en su día por el propio Concilio Vaticano II: "Y si no, que estos señores repasen el Concilio Vaticano II".