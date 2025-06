El aval a la ley de amnistía que propone el borrador de sentencia elaborado por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, ha despertado de forma inmediata las críticas en el sector conservador de la corte de garantías, que rechaza de plano el argumento de la ponencia, basado en que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba.

Las fuentes de la minoría del TC consultadas señalan que si la Constitución no incluye la amnistía "será por algo", haciendo hincapié, como contraste, en que sí que menciona la prohibición de los indultos generales. Inciden al mismo tiempo en que el texto constitucional no prohíbe expresamente delitos como, por ejemplo, los que atentan contra la libertad sexual, lo que no significa que se puedan cometer.

Desde el sector conservador del TC también llaman la atención sobre el principio general de libertad, según el cual los ciudadanos pueden realizar acciones no prohibidas por la ley. Pero no así los poderes públicos, que tienen que actuar sujetos a la legalidad, subrayan las mismas fuentes. Además, recuerdan que cuando se redactó la Carta Magna hubo varias enmiendas que planteaban introducir la amnistía y fueron rechazadas. "Quienes hicieron la Constitución no eran tontos", remachan.

Las críticas sobre el fondo se suman a los reproches al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, por cómo se ha gestionado esta primera ponencia sobre la ley de amnistía. Las fuentes consultadas denuncian que, a pesar de que estos meses Montalbán ha trabajado con "el máximo secretismo", los magistrados del ala conservadora se han enterado por la prensa del contenido del texto, del que no se les ha dado traslado formalmente hasta este lunes, cuando las primeras informaciones surgieron el domingo por la noche.

Cabe recordar que esta primera sentencia, que responderá al recurso de inconstitucionalidad del PP, será clave porque servirá de guía para resolver el resto de asuntos relativos a la ley de amnistía, que por ahora suman alrededor de una treintena. En su ponencia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, la vicepresidenta del TC avala la ley de amnistía en lo esencial, ya que considera que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente". Además, recuerda que toda ley obedece a "criterios de oportunidad política", rechazando que en este caso la amnistía sea un "capricho" porque busca "mayor paz ciudadana".

Y, al contrario que el bloque conservador del TC, la magistrada progresista sostiene que la amnistía y el indulto son "instituciones diferentes", por lo que "la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales".

Primera sentencia sobre la amnistía, a finales de junio

La ponencia se ha repartido este lunes entre los magistrados --en un sobre cerrado con un sello que reza: 'confidencial'-- para que puedan estudiarla de cara al Pleno que empezará el 10 de junio y que servirá para que Montalbán la exponga a sus compañeros. Las deliberaciones, sin embargo, no tendrán lugar hasta el siguiente Pleno, el que arrancará el 24 de junio, cuando está previsto el fallo.

En ese segundo cónclave, se abordarán la ponencia y la propuesta de Montalbán para responder a los escritos presentados por el PP, el Senado y los magistrados del TC Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel --enmarcados en la minoría onservadora--, en los que instan a la corte de garantías a paralizar esta primera sentencia sobre la amnistía hasta que el TJUE resuelva las cuestiones pendientes o a que el propio TC plantee una.

Conde-Pumpido ya descartó paralizar el procedimiento a la espera de que el TJUE contestase a las preguntas realizadas por los tribunales españoles, argumentando que "la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el TC (...) es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica", en este caso el encaje de la amnistía en el derecho comunitario.

En un último movimiento, el PP también ha emplazado a Conde-Pumpido a que se abstenga, aduciendo que la misma doctrina que se usó para apartar al magistrado conservador José María Macías del debate sobre la amnistía --que siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció sobre la ley en textos institucionales-- debe aplicarse al presidente del TC porque su mujer era vocal de ese mismo CGPJ.

Fuentes de la mayoría progresista del TC creen que se trata de "maniobras dilatorias" sin recorrido jurídico, anticipando así que el Pleno descartará la ristra de peticiones para despejar el camino hacia la sentencia. Desde la minoría conservadora asumen igualmente que sus compañeros impondrán su superioridad numérica y todas estas peticiones serán rechazadas para dar luz verde a la ponencia de Montalbán sin cambios sustanciales.

El Constitucional seguirá sentenciando en 2026

Cabe recordar que en las deliberaciones sobre la amnistía solo participarán 10 de los 12 magistrados que forman habitualmente el TC, repartidos entre 6 progresistas y 4 conservadores. El magistrado progresista Juan Carlos Campo se abstuvo porque, siendo ministro de Justicia, dijo en el informe sobre los indultos a los condenados por el 'procés' que la amnistía era "claramente inconstitucional". Por su parte, Macías quedó apartado tras la recusación lanzada por Fiscalía en su contra.

Desde Domenico Scarlatti avanzan que, una vez dictada la primera sentencia sobre la ley de amnistía, el TC adoptará un perfil bajo, de modo que no retomará los demás asuntos relativos a esta norma jurídica hasta la vuelta del verano. Previsiblemente, continuará con los demás recursos --los presentados por las comunidades autónomas donde gobierna el PP y el del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page-- para seguir con las cuestiones de inconstitucionalidad --formuladas por el TS, el TSJ de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid-- y rematará con los recursos de amparo.

Aunque la corte de garantías deberá detenerse en las novedades que plantee cada impugnación para darles respuesta, tendrá como guía esta primera sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP porque los de Alberto Núñez Feijóo atacaron la ley de amnistía al completo. Las fuentes consultadas calculan que el TC estará despachando asuntos relativos a esta norma jurídica hasta el próximo año.