El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha impuesto la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi, director general de Seguridad Territorial y Seguridad Nacional de Marruecos, en reconocimiento a la colaboración del país norteafricano en materia de seguridad y lucha antiterrorista.

La Gran Cruz es la máxima distinción que puede otorgar la Guardia Civil, reservada a personas o instituciones que han prestado servicios excepcionales en favor del cuerpo o de la seguridad del Estado. Diversas investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia han señalado a Abdellatif Hammouchi como el máximo responsable de las operaciones de espionaje marroquí que utilizaron el software Pegasus. Estos informes apuntan a que los servicios de inteligencia marroquíes habrían estado detrás del espionaje dirigido contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y varios ministros, incluyendo a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

A pesar de que Marruecos niega el uso del software Pegasus, la vinculación de Hammouchi por las investigaciones del Proyecto Pegasus y otros reportajes ha generado una tensión implícita.

Hammouchi, considerado jefe de los servicios de inteligencia de Marruecos, ha desempeñado un papel clave en operaciones conjuntas y en el intercambio de información crítica para la seguridad tanto de España como de Marruecos. La distinción refuerza además los lazos institucionales entre ambos países en un contexto regional marcado por desafíos en materia de terrorismo, crimen organizado y seguridad fronteriza.

El Ministerio del Interior ha señalado que este reconocimiento se enmarca en la política de cooperación internacional del cuerpo, que busca fortalecer los vínculos con aliados estratégicos y consolidar una red de colaboración que permita actuar con eficacia ante amenazas transnacionales.