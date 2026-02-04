El Gobierno presiona para salvar el escudo social: "Votar no es hacer daño a millones de españoles"

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, avisa que votar no al escudo social "perjudica a millones de españoles".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este miércoles a los grupo parlamentarios de que votar no al escudo social propuesto por el Gobierno es ser "responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles".

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, Bolaños ha respondido así a Junts, que anunció que votará en contra del real decreto que contempla un escudo social al considerarlo "injusto" ya que quien asumiría su coste, a su juicio, serían los "pequeños propietarios".

"A los grupos parlamentarios que voten que no al real decreto ley de escudo social les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios ... de que se pueda cortar el suministro energético o el agua a personas que no tienen dinero, de que no haya ayudas a víctimas de la dana, a desempleados y a afectados por los incendios forestales. Votar 'no' es ser responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles", ha subrayado.

El titular de Justicia ha recordado, no obstante, que aún quedan unas semanas para que se convalide este real decreto en el Congreso y ha asegurado que "hasta esa fecha vamos a seguir trabajando para que ambos reales decretos merezcan la confianza de la Cámara y se conviertan en ley en nuestro país".

Ha defendido que el Gobierno "hace su trabajo", que es proteger a las personas que tienen más dificultades para vivir, y tras la negativa de la mayoría del Congreso a apoyar el decreto ómnibus que contenía tanto la revalorización de las pensiones como el escudo social, "ahora hemos vuelto a trabajar, hemos vuelto a negociar, hemos vuelto a conversar, a dialogar con diferentes grupos parlamentarios".

"Como es marca de la casa, conversaciones discretas y acuerdos públicos", ha insistido Bolaños.

Sumar defiende llevar el decreto "las veces que sea necesario"

Por su parte, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha defendido que el decreto del escudo social, que incluye la prohibición de desahucios a familias vulnerables, se "vuelva a traer las veces que sea necesario" hasta lograr la convalidación definitiva del Congreso.

No obstante, ha confiado en que la negociación con los grupos parlamentarios dé sus frutos y pueda ser aprobado, sobre todo en el caso de Junts que ha confirmado su intención inicial de votar en contra del texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros cuando recale en la Cámara Baja.

En declaraciones a Onda Cero, Hernández ha rechazado que una familia vulnerable que no puede pagar el alquiler se la tache de "okupa" porque eso es un "relato" que, a su juicio, introduce la ultraderecha en su "batalla cultural". De hecho, ha afirmado que los datos en la mano los okupas "no existen" y que el problema en España "no es la okupación" sino la renta y de alza de precios que existe para acceder a la vivienda.

Hernández ha defendido que se trabaje para sacar adelante el decreto de escudo social y ha advertido de que no se entendería que formaciones políticas excluyan de iniciativas de protección a personas vulnerables.

Es más, ha denunciado que la suspensión de desahucios o el bono social eléctrico no tiene que estar siempre sometidas al "chantaje" de PP y Vox.

Asume que el acuerdo con el PNV no les gusta, pero lo aceptan

Respecto al acuerdo entre PSOE y PNV para excluir a caseros con una sola vivienda en alquiler de la moratoria antidesahucios, Hernández ha explicado que esta no es la posición que ella defendería si fuera ministra de Vivienda ni tampoco su formación, pero admite que es un pacto que permite avanzar en obtener una mayoría parlamentaria al mencionado decreto asumiendo posiciones donde "uno no querría estar".

La coordinadora de Sumar ha aclarado que esta excepción corresponde a un porcentaje menor y que es compatible con mantener la protección social de los ciudadanos en situación de vulnerablidad.

Cuestionada sobre si tema que el PSOE, a tenor choques que han tenido últimamente en vivienda, dé muestras de que quiere romper el Ejecutivo, Hernández ha rechazado esa posibilidad y ha desgranado que las discrepancias son propias en los gobiernos compartidos, que al final terminan en consensos y acuerdos.