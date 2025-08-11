El Gobierno impugna el acuerdo que impide rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla
El Ejecutivo presenta un requerimiento al ayuntamiento para que anule el pacto porque atenta contra la libertad religiosa
Prohibir los actos islámico, el último de la larga lista de peajes de Vox al PP
El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.
Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan".
Para el Ejecutivo, "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.
También te puede interesar
Lo último