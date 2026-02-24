El Gobierno aprueba la desclasificación de documentos del 23-F "para saldar una deuda histórica"

El Gobierno aprueba este martes, en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció en un mensaje en la red social 'X', en el que aseguró que "la memoria no puede estar bajo llave" y señaló que estos documentos se desclasificarán para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

El jefe del Ejecutivo indicó además que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre" y da las gracias a quienes abrieron camino. La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá toda la información al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Gobierno.

Según fuentes de Moncloa, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En el 'tuit' publicado por Sánchez se incluye una grabación de la intervención del escritor Javier Cercas en el Parlamento, con la presencia del presidente del Gobierno, en la que le pide que desclasifique todo lo que pueda sobre el golpe de Estado.

Cercas, que es autor del libro 'Anatomía de un instante', sobre el 23-F, afirmaba en esa comparecencia que "siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el 23 F", por lo que pidió al jefe del Ejecutivo que desclasificara "hasta donde pueda" todo lo que haya sobre el golpe de Estado.

"No cambiará nada la interpretación del golpe de Estado porque la vedad la sabemos, y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras", apostillaba el escritor.

Críticas del PP y Vox

Desde el PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, cuestionó que los documentos del 23-F "vayan a descubrir algo" que no se sepa y apuntó que lo que "España necesita son explicaciones sobre el presente". En parecidos términos se pronunció el líder de Vox, Santiago Abascal, que pidió a Sánchez hacer lo mismo con los "negocios de alterne" que han pagado su "carrera política".

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, celebró este la desclasificación de documentos del golpe de Estado del 23-F, aunque aseguró que "no es suficiente", por lo ha defendido la necesidad de sacar adelante el proyecto de ley de información clasificada. En la misma línea reaccionó el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que lo ve como una "buena noticia" y reclamó acabar con la "infame "ley de secretos oficiales del franquismo de 1968", una cuestión que también insistieron desde las filas de Podemos.

Más crítica fue la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, que lo calificó incluso de "cortina de humo" ante la falta de liderazgo de Sánchez. Por su parte, Bildu y el PNV retaron al presidente del Gobierno a hacer memoria histórica "de verdad" y no sólo aprovechar el aniversario de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 para desclasificar documentos relativos a aquel episodio, y de hecho le recuerdan que se mantienen bajo secreto otros documentos oficiales referidos a hechos aún más antiguos, como el 'caso Zabalza' o los crímenes del GAL.