El frío saludo entre Pedro Sánchez y Felipe González

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex presidente Felipe González durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978.

El acto en el Congreso para conmemorar la Constitución de 1978 ha sido escenario este martes del frío saludo entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno Felipe González, pero también de la ausencia de aplausos de la bancada de Podemos al discurso del rey, que sí han apoyado los parlamentarios de Vox.

El breve encuentro entre Sánchez y González ha sido una de las imágenes de la jornada y se ha producido después de que el expresidente dijera que si el líder del PSOE se presenta a las próximas elecciones, votará en blanco.

El saludo se ha producido en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, después de la llegada de los reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Sánchez, junto al resto de la comitiva, ha ido saludando uno a uno a varios de los invitados al acto, entre ellos diputados constituyentes y padres de la Constitución y, al llegar a González, le ha tendido la mano y ambos se han saludado breve y fríamente.

Previamente, a su llegada al Congreso, González se ha referido, a preguntas de los periodistas, a sus declaraciones de la pasada semana. Ha asegurado que él votó en 2023 por "la oferta" que hizo el PSOE y ha ironizado con que otra cosa fue "lo que se cumplió".

Y cuestionado sobre si iba a hablar sobre este asunto con Sánchez ha subrayado que él siempre está "disponible institucionalmente".

Sobre las declaraciones de González también se ha pronunciado el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien ha dicho que entendía esta opción pero él votará al PSOE, aunque a renglón seguido ha añadido: "Y tacharé de la lista de mi provincia a aquellos que voten a favor de la financiación singular de Cataluña".

Otro de los momentos más comentados del acto institucional ha sido la ausencia de aplausos al discurso del Rey en el hemiciclo por parte de Podemos, que ya había anunciado su postura "crítica" con este acto, ya que consideran que no hay nada que celebrar ante los "incumplimientos" de la Constitución por parte de los poderes públicos, sobre todo en materia social, como el derecho a una vivienda digna.

De ahí que algunos parlamentarios de la formación morada lucieran hoy camisetas con la frase Y cumplirla, ¿pa' cuándo?, en referencia a la Carta Magna.

Al silencio de los diputados de Podemos se han sumado también algunos de las filas de Sumar.

Por su parte, la bancada de Vox, que sí ha aplaudido las palabras de Felipe VI, no ha apoyado, en cambio, el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, mientras que el PP se ha limitado a aplaudir unos segundos.

Al acto no han acudido los diputados de Junts, PNV, ERC, EH Bildu y BNG. Estos tres últimos partidos han aprovechado la ocasión para mandar un comunicado conjunto en el que han reclamado la apertura de un proceso constituyente que reconozca explícitamente a Cataluña, País Vasco y Galicia como "naciones que conforman el Estado".