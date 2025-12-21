Francia da la bienvenida a que Putin se abra a hablar con Macron

Francia da la bienvenida a que el Kremlin se haya mostrado públicamente dispuesto a un diálogo entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el francés, Emmanuel Macron, y estudiará en los próximos días "la mejor manera de proceder".

"Es bienvenido que el Kremlin haya dado su aprobación pública a esta iniciativa. En los próximos días decidiremos cuál es la mejor manera de proceder", detalló en un comunicado el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.

Este pronunciamiento ocurrió después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declarara que Putin estaba dispuesto al diálogo con su homólogo francés, quien ya había abogado por ello el viernes al término de una cumbre europea en Bruselas.

El Elíseo subrayó que el objetivo de París "seguirá siendo contribuir a una paz sólida y duradera para Ucrania y Europa", y que lo hará "con total transparencia" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con el resto de socios europeos.

En su mensaje, la Presidencia francesa recordó que siempre han defendido un "diálogo de exigencia" con Moscú y que la única vez que se han encontrado Putin y Zelenski fue precisamente en París, en diciembre de 2019.

"En aquel momento, habíamos adoptado una hoja de ruta precisa para aplicar los acuerdos de Minsk. La invasión de Ucrania y la obstinación del presidente Putin acabaron con cualquier posibilidad de diálogo", incide el mensaje.

"Ahora que se perfila la perspectiva de un alto el fuego y una negociación de paz -agrega el comunicado-, vuelve a ser útil hablar con Putin. Eso es lo que ha dicho el presidente esta semana en Bruselas".

En concreto, Macron expresó que los líderes de la UE y de Ucrania deberían implicarse en el diálogo directo con el presidente ruso en caso de falta de avances en las negociaciones que lidera Estados Unidos.

"Como europeos, tenemos que encontrar en las próximas semanas un marco que nos permita involucrarnos en las discusiones con Rusia, de una forma adecuada y con total transparencia con Ucrania", dijo Macron, al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la UE celebrada en Bruselas esta semana.

En cualquier caso, consideró que los líderes europeos "no deberían dejar que las conversaciones sean llevadas únicamente por intermediarios".