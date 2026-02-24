La Fiscalía respalda las salidas de prisión de Txeroki, pero exige que pida perdón a las víctimas

La Fiscalía apoya las salidas de prisión de Txeroki, pero exige perdón a las víctimas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera "procedente" la flexibilización del régimen penitenciario del ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que desde hace unas semanas puede salir de prisión de lunes a viernes con la obligación de regresar a dormir en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

En su escrito de alegaciones al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en el que se muestra a favor de la decisión del Gobierno vasco, la Fiscalía destaca la participación de Txeroki en talleres de justicia restaurativa, que incluyen contacto directo con víctimas, y certifica "su compromiso serio" de "apoyar a las víctimas del terrorismo" en sus procesos de sanación.

Ahora bien, al mismo tiempo la Fiscalía "exige la necesidad del perdón a las víctimas causadas en Francia, como consecuencia de la acumulación de las condenas francesas", según una nota de prensa difundida este martes.

Además, respecto a su actividad laboral, el fiscal pide al juez que solicite información complementaria para aclarar "en qué medida el trabajo en semilibertad en este caso concreto tiene un contenido tratamental (y no solo productivo) y cómo ese contenido se integra en el Programa Individualizado de Tratamiento".