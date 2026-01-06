Felipe VI alerta de una "sensación de amenaza" en su discurso de la Pascua Militar y subraya el "compromiso de España con el orden global basado en normas"

Felipe VI ha alertado este martes de que 2025 ha dejado "una sensación creciente de amenaza", y ha subrayado el "compromiso" de España con "el orden global basado en normas, la seguridad internacional y el multilateralismo", en el marco del complejo contexto geopolítico. Así lo ha hecho durante su discurso en el acto de la Pascua Militar, celebrado en el Palacio Real de Madrid, después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que se saldó con la detención de Nicolás Maduro, que se enfrenta a cargos por narcotráfico en un juzgado de Nueva York. No obstante, el monarca no ha mencionado específicamente la situación del país caribeño.

El Rey se ha referido a los "múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias" y ha puesto el foco en la "sensación creciente de amenaza" al cierre de 2025, concretamente a la que "llega al corazón de Europa".

Las misiones internacionales como "ejemplo"

Felipe VI ha hecho hincapié en que, durante el año pasado, España ha seguido dando prueba de su "compromiso firme e inequívoco" con la seguridad internacional, el "multilateralismo" y el "orden global basado en normas" y ha enumerado algunas de las misiones en las que hay desplegados soldados españoles, como las del flanco este de la OTAN, Líbano, Somalia o Mozambique, entre otras. El Rey ha definido esta presencia de "constante" y "en tantos escenarios".

El acto ha arrancado a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, han accedido a la Plaza de la Armería, donde han saludado a Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El presidente, Pedro Sánchez, no ha acudido al acto por asistir a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París.

Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el Rey ha pasado revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y la Princesa Leonor, han accedido al Palacio Real. Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, ha impuesto condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.