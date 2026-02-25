Felipe González pide desclasificar todo para comprobar que el Rey lo tuvo "muy claro" el 23-F

El ex presidente del Gobierno Felipe González, en su intervención en la presentación de una nueva edición del libro 'El Rey', en el Senado.

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha reclamado una nueva ley de secretos oficiales en España "que desclasifique todo" sobre el 23-F, y no "de manera arbitraria" como el Gobierno esta semana, para que se compruebe que el rey Juan Carlos fue "absolutamente claro" en defensa de la Constitución.

Así lo ha asegurado González este miércoles en un acto en el Senado, en presencia del rey Felipe VI; la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló; el del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otro expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tras desear que se apruebe una ley que se parezca a las de otros países democráticos, porque ahora se conocen antes los secretos oficiales de España a través de las desclasificaciones de las cancillerías foráneas, ha dicho de la aprobada por el Gobierno que es: "Vamos a desclasificar de una manera arbitraria A, B o C".

"Me gustaría que se desclasificara todo el 23-F", ha añadido, antes de asegurar que el rey Juan Carlos no tardó mucho en reaccionar aquel día, porque "tenía que pulsar" qué pensaban todos los jefes militares, pero nunca tuvo "tentación de otra naturaleza", sino que "tenía absolutamente claro" que se oponía al golpe.

Para negar que tardara "tantas horas", ha reflexionado que hubiese sido "una estupidez imperdonable" que no aprovechara el momento como capitán general para conocer "cómo estaban todas las guarniciones militares", y saber si había un "movimiento de contagio".

"Fue un Rey constitucional avant la lettre", ha recordado González; su papel fue "absolutamente determinante" a favor de la Constitución, ante "un intento tan salvaje y lleno de balazos", y "en ningún momento se le pasó por la cabeza" sumarse al golpe.

También ha subrayado que los españoles no llegaron a quedarse sin las libertades que garantiza la Constitución "en ningún momento" aquella jornada, más allá del secuestro de los ministros y diputados en el Congreso.

González lo ha expresado durante la presentación del libro El Rey, en el que se analiza el papel constitucional de la monarquía con tres dictámenes del fallecido jurista Manuel García-Pelayo, que presidió el Tribunal Constitucional en los años ochenta.

El ex presidente ha relatado varias anécdotas con García-Pelayo y ha recordado que se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania, para subrayar que "hay que estar con el agredido" en su "lucha contra un sátrapa", Putin.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha destacado la presencia conjunta de González y Rajoy: "Verlos juntos es la imagen más poderosa de nuestra normalidad institucional y democrática; encarnan el triunfo del diálogo frente a la discordia".

Rollán ha considerado el libro El Rey un "manual de instrucciones para el presente" y también se ha referido al papel de la Corona el 23F, en la semana que se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado y en el día en el que el Gobierno publicará la documentación que posee, ya desclasificada.

"El rey fue la Constitución misma cuando las demás instituciones habían sido silenciadas por la fuerza", ha dicho Rollán citando a García-Pelayo acerca de lo hecho por Juan Carlos I.

Luego ha mencionado otro "desafío constitucional", cuando su hijo, el rey Felipe VI, ante el "quebranto de la ley" en Cataluña, tuvo "un acto de imperativo moral" en su discurso del 3 de octubre de 2017 "para guardar y hacer guardar la Constitución".

En el acto, celebrado en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado, han intervenido también el letrado de las Cortes Manuel Fernández-Fontecha, el periodista José Antonio Zarzalejos y el jurista Eloy García, quienes han analizado los textos de García-Pelayo y el prólogo a la segunda edición escrito por Felipe González.