Felipe González asegura que votará en blanco si sigue Sánchez, a quien compara con Trump

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, en la línea que viene sosteniendo en los últimos años ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde han igualado el peor registro de su historia, y Extremadura y considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales en las que votará en blanco, de las que saldrá una derecha "abrumadoramente mayoritaria".

"Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita", ha señalado en un acto en Madrid donde ha recetado, para detener el ascenso de Vox, hacer "que el país funcione", en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.

Así, ha asegurado que en los próximos comicios generales votará "en blanco" debido a los "actuales candidatos" porque no le representan, pero no dará su apoyo a ningún otro partido. Aunque considera que tendría derecho a hacer campaña por el voto en blanco, dice que no lo hará.

"No votaré a ningún partido que no sea el PSOE", ha indicado González, que ha sostenido que para votar a los que no le representan en su partido no lo hará. Preguntado por la razón por la que continúa en el PSOE, ha dicho: "¿Por qué voy a querer dejar el PSOE? ¿De verdad tengo que dejar el PSOE? Si alguien tiene que dejarlo, que lo deje el que lo destroza".

Además, González ha comparado a Sánchez con su presidente estadounidense, Donald Trump, y considera que la definición que hizo el ministro Óscar Puente cuando lo llamó "el puto amo es exactamente la definición de Trump", que a su juicio es "arbitrario, necio y cruel".

El ex dirigente socialista ha considerado que para que haya "un puto amo" necesita que haya gente "con actitud de siervo" y esa no es la costumbre del PSOE, ha indicado al ser interrogado sobre una posible sucesión de Sánchez al frente del partido. "Pero si los siervos aceptan a un puto amo es muy difícil que se pueda desbloquear una candidatura", ha indicado González que considera, no obstante, que hay sustituto para Sánchez porque "la política no resiste el vacío".

Es más, ha señalado que "entre los que Sánchez siente más próximos hay muchos que aspiran a sustituirle" aunque no lo van a decir en este momento. "no es para salvarse uno sino que debe ser para servir a España y para hacerse cargo del estado de ánimo de la gente".

González ha insistido que sin presupuestos habría que convocar elecciones y ha recordado que él mismo lo hizo cuando no pudo aprobarlos: que no haya presupuestos generales del Estado es "una clara violación de la Constitución", ha subrayado.

Ha sostenido que Pedro Sánchez "cuenta los días" en los que va superando el tiempo que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Luego quiere superar los que estuvo José María Aznar y luego serán los que estuvo el propio González, que, a su juicio, fue demasiado.

Para el expresidente del Gobierno, el mejor antídoto para combatir a la ultraderecha es que funcione España.

González también ha visto falta de crítica interna en el PP y considera que el líder nacional Alberto Núñez Feijóo carece de proyecto y solo pretende "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque ha asegurado que aunque nunca pactaría con Vox, "a mucha más distancia" estaría la posibilidad de que lo hiciera con Bildu, y ha anunciado que votará en blanco en unas próximas elecciones generales,.

Zapatero y Delcy siguen órdenes de EEUU en Venezuela

Por otro lado, respecto a la situación en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación armada de Estados Unidos, cree que es evidente que dentro del propio régimen le han "traicionado" y le han entregado "como pieza de cambio".

Además, considera que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, junto con Zapatero, del que son "amigos íntimos" están haciendo "lo que les mandan hacer" desde el Gobierno de Donald Trump.

Felipe González rechaza que se esté llevando a cabo una amnistía en Venezuela porque a su juicio no beneficia a líderes opositores como Edmundo González Urrutia o María Corina Machado. En su opinión, simplemente están liberando a algunos presos políticos "siguiendo las órdenes" del secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, "Delcy y Zapatero", ha señalado.

A su juicio, Zapatero pretende que los hermanos Rodríguez "permanezcan controlando el sistema" en el país sudamericano mientras que él defiende que estén uno o dos años hasta la celebración de nuevas elecciones, con tribunales y censos distintos a los actuales y otras reglas del juego.