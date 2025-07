Feijóo pone las cartas sobre la mesa: "No haré un cordón sanitario a Vox; sólo lo haré a Bildu"

Manteniendo la prudencia, sin confiar "en la sonrisa de las encuestas", Alberto Núñez Feijóo ha cerrado el 21 Congreso Nacional del PP pronunciando casi un discurso de investidura dejando claro lo que había estado sobrevolando todo el cónclave, la política de pactos. Y ha sido contundente. "No voy a poner un cordón sanitario a Vox y sí voy a poner un cordón sanitario a Bildu". ¿Y el independentismo? "Fuera de la Ley y de la Constitución, nada; no habrá más desafíos a nuestro país que será una España de ciudadanos libres e iguales; las minorías deben ser escuchadas y respetadas pero no serán quienes marquen el ritmo". Con Bildu, sólo hablará "cuando pidan perdón a todas las víctimas y ayuden a esclarecer los crímenes". Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro también que su objetivo es gobernar en solitario y también que espera recuperar los consensos pasados con el PSOE, "no con este sanchista con el que no se puede hablar"; a Junts, ni mentarlo.

Acompañado por los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, Ana Botella, además de Isabel Díaz Ayuso, anfitriona del congreso, Feijóo ha entrado en el pabellón de Ifema rodeado de cámaras y una gran expectación, "las comparaciones son odiosas", decía en referencia al ambiente que se vive en el PSOE. Hacía su entrada tras una cuidada puesta en escena y minutos después de que lo hicieran sus barones territoriales, todos juntos excepto Carlos Mazón que no se sumaba a esa comitiva; él iba a compañado por los valencianos.

El líder popular ha prometido un "Gobierno limpio" que auditará hasta el último céntimo, especialmente las adjudicaciones de obras y también a las personas al servicio del Estado. Para ello ha anunciado un plan de regeneración democrática que pretende devolver la normalidad política a España. Un plan que también garantizará los contrapesos al poder, "instituciones sin servidumbres políticas con controles de idoneidad y con la garantía de no haber estado en política en los útimos cinco años". El presidente popular también ha hecho otra promesa contundente, "si presento presupuestos y no me los aprueban, convocaré elecciones".

Durante su intervención, que ha sido larga y aplaudida en varias ocasiones por el plenario del congreso que estaba abarrotado ya que han acudido representantes del cuerpo diplomático, de los sindicatos y la patronal de las ONG, de los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Feijóo ha hecho un análisis de la situación actual del país, "yo acuso al gobierno de quebrar intencionadamente la convivencia entre los españoles; yo acuso al Gobierno de retorcer la Constitución y violentar la legalidad".

Las palabras de Ayuso

El acto de clausura lo ha iniciado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quien ha subido al escenario con los sones de 'Lady Madrid' de Leiva, y que ha pronunciado unas palabras defendiendo la "libertad" y describiendo a Madrid "como la casa de todos los españoles" y el "antídoto del comunismo". En su estilo habitual, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido en sus palabras "Basta ya, que me dejen en paz, que quiero ser libre a mi manera. Desde que Sánchez nos Gobierna, España es un infierno democrático para pagar a los ofendidos y a los protagonistas de la subvención".