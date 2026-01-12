Feijóo vinculará la financiación autonómica al incremento de viviendas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si llega al Gobierno vinculará la financiación autonómica al incremento del número de viviendas por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos.

En un acto tras reunir el Comité de Dirección del partido en Barcelona, Feijóo ha presentado un plan estratégico de vivienda ante la escasez, los "altos impuestos", la inseguridad jurídica y la ocupación ilegal, la demanda concentrada en determinadas zonas y los salarios bajos que no alcanzan para los alquileres. Y ha asegurado que vinculará "el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos".

Feijóo ha presentado su propuesta para una financiación vinculada a la vivienda tras criticar el modelo pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC: "Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del Gobierno de España".

Vivienda en propiedad, "síntoma de prosperidad"

El líder de los populares ha prometido abordar la vivienda como "desafío prioritario" en un eventual Ejecutivo liderado por él, y ha asegurado que se trata de un asunto de Estado y no de izquierdas o de derechas, textualmente.

Feijóo ha dicho que el acceso a la vivienda es la puerta de entrada de los jóvenes a su proyecto de vida y que las políticas de este Gobierno están cerrando ese proyecto de vida y ha defendido "corregir drásticamente todo lo que el Gobierno ha hecho mal en los últimos siete años".

El presidente del PP ha señalado que "una vivienda en propiedad ha sido siempre un síntoma de prosperidad" y ha lamentado que el porcentaje de personas propietarias haya caído en todas las franjas de edad por debajo de los 65 años.

Más construcción, menos burocracia

El plan del PP propone reducir la burocracia para las licencias de construcción de vivienda con un "silencio positivo", es decir, que si no reciben respuesta en tres meses se otorgue la licencia automáticamente.

También propone movilizar todo el suelo público disponible para ofrecerlas en alquiler "un 30% más barato que la media del mercado"; flexibilizar las operaciones de regeneración urbana; reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción y fomentar la colaboración público-privada.

Al mismo tiempo, Feijóo ha defendido aprobar una ley del suelo "que dé seguridad real a los planes urbanísticos"; impulsar la construcción con nuevas técnicas industriales para reducir los tiempos de ejecución, y un plan formativo y de empleo en formación profesional.

Finalmente, ha puesto sobre la mesa la bajada del IVA y del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4% para jóvenes en la compra de la primera vivienda, y una ley "para desalojar a los okupas en 48 horas".

Feijóo se ha comprometido a, en un futuro gobierno, iniciar la construcción de un millón de viviendas, y ha concluido: "A mí no me basta con cambiar al Gobierno, yo quiero cambiar España. No estoy aquí para recuperar un Gobierno, estoy aquí para recuperar un país".

Avisa a los catalanes de la "tomadura de pelo" de la financiación

Además, Feijóo ha advertido a los catalanes de que el presidente, Pedro Sánchez, les está "tomando el pelo" con el nuevo modelo de financiación, ya que considera que les está ofreciendo algo que no puede financiar, textualmente.

El líder popular ha sostenido que el nuevo modelo es una falta de respeto a los catalanes, y ha añadido que lo que busca el Gobierno con la nueva propuesta de financiación es "que Sánchez se quede un tiempo más en La Moncloa y que los separatistas financien su plan de independencia".

"Esto es lo que hemos visto en La Moncloa el otro día. Un condenado por malversación y el presidente del Gobierno de las mordidas repartiéndose el dinero de todos", ha sostenido en alusión a la reunión de Sánchez y Junqueras el pasado jueves en Madrid.

"Oxígeno político"

Feijóo ha señalado que este pacto se debe a que ambos dirigentes necesitan oxígeno político para mantenerse en sus respectivos cargos: "Si Sánchez y Junqueras necesitan oxígeno político, pues que se vayan a correr por la mañana", ha insistido.

El presidente del PP ha defendido que España vuelva a ser un proyecto común en el que se decida conjuntamente, tras lo que ha señalado que donde se debe decidir el modelo de financiación es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así, ha instado a los catalanes a reclamar el lugar que les corresponde en financiación "en la mesa de todos", y les ha animado a hacer valer la riqueza que aportan al Estado, la importancia poblacional y sus argumentos para llegar a un acuerdo que sirva para todo el mundo.

"No permitáis que os utilicen. La bilateralidad es un supuesto logro que ya os vendieron y fracasó", ha avisado el dirigente 'popular', tras lo que se ha comprometido a impulsar un gran acuerdo de financiación que blinde la igualdad entre todos los ciudadanos españoles.

Reponer impuestos

El líder popular ha advertido de que, detrás de este nuevo sistema de financiación, el Gobierno busca "reponer, en las comunidades donde no se paga, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, en todas partes, incluido en subir la tarifa del impuesto de la renta de las personas físicas".

"Si creéis que el dinero va a salir de alguna chistera, el dinero va a salir de que todos los españoles paguemos más impuestos y, por tanto, los políticos mantener su privilegio en sus puestos", ha subrayado Feijóo.