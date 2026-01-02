Feijóo remite a la juez sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este viernes al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en Valencia, los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En esos whatsapps se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que les esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave", según consta en el acta notarial.

Así, a las 20:26, en el segundo Whatsapp con Mazón, le manda un mensaje de ánimo y añade: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio", en alusión al incendio en un edificio de Valencia en febrero de 2024. En esa decena de mensajes que intercambiaron esa noche, hay otro en el que le dice de nuevo: "Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

Según recoge el documento, el primer mensaje se produjo a las 19:59, tras conocer por los medios "el agravamiento de la situación en Valencia". En ese primer mensaje escribe: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

A las 20:26 manda otro mensaje: "Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio". A las 21:29 horas escribió: "Perdona Carlos. Estoy en un acto. Te puedo llamar a las 22.30h. Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo, Amigos".

En otro whatsapp a las 21:45 responde con un "Bien". Y a esa misma hora, hay otro mensaje cuyo contenido es la incorporación de un 'contacto' en el que aparece la foto encuadrada en un círculo y la expresión "Pallete (J. María) Telefónica" y, a nivel inferior, la palabra mensaje.

A las 23:21 Feijóo escribe: "Dice. El Gobierno q os ha llamado... espero q sea así y os estén prestando ayuda suficiente". A las 23.23 horas pregunta a Mazón: "A q hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia?". En otro mensaje a la misma hora pregunta: "Cuando se cree que acaba la dana?".

Un par de minutos después añade Feijóo: "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana. Estoy a la orden". A las 23.27 horas escribe: "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

Mazón a Feijóo: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

A las 20:08 llegó la primera respuesta de Mazón. "Gracias Presi", respondió. "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto", continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20:15, le mandó otro mensaje: "Noche larga por delante".

Según el contexto aportado por Feijóo al juzgado, a las 21:44 recibe otro mensaje por parte de Mazón justificando que le había llamado para pedirle el teléfono móvil al expresidente de Telefónica.

A las 21:45, Mazón le agradece a Feijóo sus palabras y le informa: "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".

En otro mensaje posterior, a las 23:21, el ex presidente valenciano señala a Feijóo que el Gobierno "más o menos sí" está a disposición, aunque asegura que "han montado un gabinete de crisis que no vale para nada". "Bah", añade sobre el comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Mazón también le informa, a las 23:23, que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Montero; además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

A esa misma hora, Mazón abunda en la gravedad de la situación. "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", subraya, para después afirmarle a Feijóo que en aquel momento, a través de la Delegación del Gobierno, tenían lo que necesitaban, que es la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A las 23:25, en otro whatsapp a Feijóo, Mazón le avanza que "ya están apareciendo muertos en Utiel" pero no lo han hecho público y que "van a aparecer más". "Un puto desastre va a ser esto presi", le comenta. La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23:29.

El pasado día 24 de diciembre, el presidente del PP ya mandó a la jueza los 'whatsapps' que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia y solicitó que su declaración como testigo --prevista para el 9 de enero-- se produzca por medios telemáticos, una petición a la que la jueza ha accedido.

Ante las críticas que recibió, sobre todo del PSPV, por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo se justificó el pasado día 29 de diciembre ante los medios asegurando que había remitido a la jueza lo que le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba.

Un acta notarial de 24 páginas

Este viernes Feijóo ha remitido a la jueza otro acta notarial con esos mensajes que mandó al que fuera presidente del Consell el día 29 de octubre de 2024. "Mientras desde el Gobierno acusan a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su ex fiscal cambian de móvil o borran mensajes, Feijóo sigue colaborando con la Justicia de manera ejemplar, como no podría ser de otra manera", han destacado fuentes del partido.

Según el PP, ante "la total desinformación" del Gobierno de Sánchez al inicio de la dana, Feijóo se puso en contacto con Mazón --presentó su dimisión el 3 de noviembre-- para "conocer de primera mano la situación y proponer la coordinación con ayuntamientos y diputaciones, así como para solicitar que se informase a la ciudadanía". Igualmente, manifestó su disposición a acudir a Valencia con prontitud, han añadido fuentes de la formación.

En Génova han señalado que Feijóo gestionó la tragedia del accidente de Angrois como presidente autonómico y ante lo sucedido en la Comunidad Valenciana pidió a un compañero que afrontase la catástrofe de la dana "con la misma vocación de informar a la ciudadanía con la mayor agilidad posible, tal y como se hizo con el incendio en un edificio de Valencia en febrero de 2024".

Fuentes del equipo de Feijóo consideran que los mensajes que ha entregado a la jueza "así lo corroboran y ratifican la total transparencia del presidente nacional del PP que, a diferencia de Sánchez, no tiene nada que ocultar y se interesó desde el primer minuto por la desgracia acontecida en una parte de su país".

En el acta notarial, Feijóo asegura que remite a la jueza "todas las comunicaciones" enviadas a Mazón el 29 de octubre y que "complementan el conjunto de mensajes recibidos" del expresidente de la Generalitat, dejando claro que "no ha sido borrado ninguno de los mensajes de ese chat".