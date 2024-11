Feijóo reclama a Mazón "volver a ganar" la confianza de los valencianos sin cometer más errores

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una reconstrucción de la Comunidad Valenciana en la que no quepan errores y ha conminado al PP de esa región, y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a recuperar la confianza de sus ciudadanos.

"Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones", ha afirmado Feijóo este lunes en su discurso, en abierto, ante la Junta Directiva Nacional de su partido.

Y ha agregado: "La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla".

También ha exigido evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia y "compensar" lo ocurrido con una reconstrucción que permita a la gente vivir con normalidad y "tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar. "No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias", ha recalcado.

Feijóo ha hecho extensible esta petición al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusado de intentar "borrarse" y "esconderse" ante una "emergencia nacional" que no puede depender, ha dicho, de una comunidad autónoma y de hacer oposición a la Generalitat valenciana. "Si el Gobierno no está para esto, ¿para qué está?", se ha preguntado, ha dicho, exigiendo que el Gobierno central “dé la cara y no se esconda”.