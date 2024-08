Feijóo reaparece para presionar a los barones del PSOE contra el pacto fiscal catalán

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a los diputados del PSOE a que rechacen en el Congreso el pacto de financiación singular para Cataluña acordado entre el PSC y ERC que, a su juicio, supone una "derogación verbal" de la Constitución y un "desafío nacional".

"Estamos peor que antes del procés", ha sostenido este lunes en una entrevista con la Cope Feijóo, que tras la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha denunciado que los independentistas antes mandaban en Cataluña y ahora lo hacen en toda España.

Feijóo ha anunciado que en septiembre convocará a todos los presidentes autonómicos del PP para "defender juntos la igualdad de todos los españoles". Según ha explicado, tiene un "compromiso" como presidente de "la primera fuerza política española" y convocará a los mandatarios regionales a la vuelta de vacaciones. "Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre"

Además, ha afirmado que "la Constitución ya no se cumple, se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra, también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, la España Federal, la España Confederal".

El líder de la oposición ha reaparecido tras sufrir el pasado 31 de julio un desprendimiento de retina y, a la espera de recibir el alta médica, ha anunciado que el próximo mes de septiembre convocará a los presidentes autonómicos ante la "urgencia nacional" de mantener el Estado de derecho solidario en España, que, a su juicio, se rompe con el pacto fiscal en Cataluña.

"Es un atropello sin límites y sin precedentes", "Sánchez está clausurando el Estado en Cataluña", ha dicho Feijóo, que promete activar "todos los mecanismos constitucionales" ante un desafío que convoca "a los presidentes socialistas que están y a los que no están".

"Los dirigentes del Partido Socialista que quieran mantener una biografía política coherente con la propia trazabilidad del Partido Socialista están llamados a que esto no se apruebe en el Congreso de los Diputados", ha apuntado.

También ha denunciado que Carles Puigdemont acudiese a Cataluña a "cobrarse la amnistía" y abandonase de nuevo España pese a estar buscado por la Justicia porque, en su opinión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo ha permitido", por desidia, conveniencia o por "las dos cosas".

Asimismo, ha responsabilizado tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la huida del ex president al gestionar el control de fronteras y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Cuando ni el ministro de Interior ni la ministra de Defensa cumplen sus funciones, pues evidentemente hemos hecho otra vez, otra vez, y digo otra vez porque hemos vuelto a salir en la prensa internacional, pues es ridículo", ha lanzado.

Preguntado sobre si revertirá la financiación singular de Cataluña en caso de llegar al Gobierno, ha abogado por un sistema de financiación autonómica que contemple las especificidades de las diferentes regiones, pero no con insolidaridad.

"Un sistema de cupo para Cataluña no cabe en la Constitución española ni en la solidaridad del conjunto del Estado de las autonomías. Lo que no es posible no podemos admitirlo a cambio de nada, ni siquiera a cambio de la Presidencia del Gobierno", ha subrayado.

Además, ha acusado a Sánchez de no tener líneas rojas y ha abogado por estar preparados para que se plantee un referéndum en Cataluña, que cree que podría ser dentro del Estatut y no vinculante.

"Esta legislatura es un inmenso error, el error más grande que hemos cometido los españoles desde 1978", ha sentenciado Feijóo, que cree que no hay seguridad de que el Gobierno continúe en diciembre, en alusión a la precariedad parlamentaria de Sánchez, que depende del voto de los independentistas.

Pronunciamiento sobre Venezuela

El líder popular ha pedido a la Unión Europea (UE) un pronunciamiento "de forma expresa" reconociendo el resultado democrático de las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio insistiendo en que ha quedado "acreditado" que Nicolás Maduro es "fraude, es represión" y que "no resiste la realidad de los votos".

En este sentido, ha cargado contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a quien ha tildado de "amigo e intermediario del régimen de Maduro" exigiendo al Gobierno de España que lidere un "plan de reconocimiento de los resultados democráticos en Venezuela en el ámbito de la Unión Europea". "España está muda. España no tiene plan", ha reclamado.