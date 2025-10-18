Feijóo promete eximir del IVA a los autónomos con menos de 85.000 euros de ingresos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anticipó este sábado varias medidas contempladas en su plan integral para el autónomo, con elque se ha comprometido a “reducir la burocracia”, proteger “las ciudades de tamaño medio” y eximir del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. Este fue uno de los puntos que abordó el líder popular durante un encuentro con autónomos celebrado en Soria para “escuchar” sus propuestas y denunciar el “sablazo” que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la propuesta para elevar la cuota a este colectivo a partir de 2026. Durante su intervención, aseguró que para el PP “bajar los impuestos no es una opción, es una obligación y una forma de hacer justicia” con el objetivo de “devolver aire a los que mantienen este país en pie y mostrar respeto a los autónomos”.

Por todo ello, el PP “bajará los impuestos en España”, porque los ciudadanos “no pueden seguir pagando más que nunca y teniendo más dificultades para llegar a fin de mes”. “Y esto es un proyecto que convertiremos en realidad en cuanto lleguemos al gobierno, si este Ejecutivo central se sigue negando a transponer la directiva europea”.

Feijóo también explicó otro de los puntos que contempla ese plan integral y que se centra en “reducir la burocracia”. Los autónomos, señaló, “no pueden ser expertos en gestiones administrativas”, razón por la que abogó porque la declaración del IRPF se haga una vez al año (ahora mismo es trimestral para este colectivo). A este respecto, apuntó que se revisarán los trámites y se “eliminará toda la burocracia innecesaria” para que el autónomo se pueda dedicar a trabajar y que su negocio funcione.

Esta medida entronca de forma directa, precisó, con la tercera cuestión que se circunscribe al relevo generacional. Los populares contemplan ampliar la figura del autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión. “Y así, el autónomo y el aprendiz pagarán una cotización conjunta en los cinco años previos a la jubilación”..

Este plan integral también prevé ayudar a los jóvenes con la creación de un contrato que tendrá las ventajas del aprendiz sin la burocracia del contrato de formación.

“Mi mensaje es sencillo. En España tiene que valer la pena trabajar”,explicóFeijóo, quien criticó que el Ejecutivo central vaya camino ya de la “décima subida de la cotización de los autónomos”.