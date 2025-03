Feijóo exige a Sánchez presentar ya los Presupuestos y convocar el Debate sobre el estado de la Nación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes "formalmente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llevar al Pleno del Congreso un "plan de defensa, si es que lo tiene", presentar ya los Presupuestos Generales del Estado "como es su deber constitucional" y convocar el Debate sobre el estado de la Nación para que "retrate la soledad de un Gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi".

"Si no sabe lo que tiene que hacer, si no tiene explicación, si no es capaz de convencer y no quiere que se vote, ese debate trascenderá al Congreso y la mayoría social de este país recuperará la voz", ha proclamado Feijóo en una reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que en esta ocasión ha contado con la ausencia de numerosos 'barones' territoriales del partido por razones de agenda.

El líder del PP ha señalado que "más pronto que tarde" los ciudadanos se encontrarán "votando" en las urnas aunque Pedro Sánchez "tenga miedo a la libertad de los españoles y quiera escapar de la democracia".

"Somos el primer partido y seremos los primeros defendiendo la democracia y reivindicando los derechos y libertades de los españoles y superando esta regresión al pasado para que España tenga un futuro", ha manifestado.

"Somos el rival a batir por parte de todos"

En su intervención, Feijóo ha defendido la política útil para servir a los ciudadanos que realiza su partido, que está "más unido que nunca", frente al "divide y vencerás" del Gobierno de Sánchez, que considera que "ya es pasado". "A todos los partidos les gustaría tener la misma unidad que tiene el PP", ha exclamado.

Tras asegurar que al Gobierno de Sánchez no le van a "pasar ni una" dados sus "demanes" e "incompetencia", ha criticado que el PP sea objeto de críticas por parte de todos. "Somos el rival a batir por parte de todos, de izquierda a derecha", ha afirmado.