Feijóo exige a Sánchez "la dimisión ya" y descarta darle "un balón de oxígeno" con una moción de censura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido "la dimisión ya" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha reprochado que vaya de "víctima" y pretenda "sacudirse la responsabilidad" después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que relaciona a Santos Cerdán, ya ex número tres del PSOE, con el cobro de comisiones. "No hay quien se lo crea", ha afirmado.

En cualquier caso, Feijóo ha descartado una moción de censura. "No voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifiquen como presidente del Gobierno de España", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en la sede del PP, en la que ha invitado a los socios del PSOE a "reflexionar" ante las informaciones de presunta corrupción que se están conociendo porque "ahora tienen que decir si quieren seguir siendo cómplices".

El líder del PP ha señalado que donde hay que hacer la auditoría -Sánchez ha anunciado una en el PSOE- es en el Gobierno porque los contratos públicos "son del Gobierno y son los que se han amañado". Esto es, ha dicho, lo que hay que auditar "hasta el último céntimo" y por eso, ha insistido, Sánchez "tiene que marcharse".

"Ha llegado el momento del final de la escapada", ha asegurado Feijóo, porque "sobrevivir ya no es una opción" y porque no es creíble que Sánchez, que "todo lo controla en su Gobierno y en su partido no se enteraba de nada". "Es imposible que quiera sacudirse responsabilidades, porque las tiene todas", porque es "imposible" que Sánchez "no conociese" lo que hacían el ex ministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que han ocupado ambos la secretaria de Organización del PSOE.

Además, se ha mostrado convencido de que los españoles se sienten "igual de insultados" que él porque decir que "no sabía nada hasta esta mañana es una forma de reírse a carcajadas y mandíbula batiente de los ciudadanos de este país".

El jefe de la oposición ha afirmado que Pedro Sánchez "tiene que dimitir ya" y que "ni siquiera se merece las semanas necesarias para que se produzca en una moción de censura". "Nunca ha ocurrido esto en nuestro país", ha enfatizado.