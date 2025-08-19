Feijóo acusa a Sánchez de "improvisar" ante los incendios y "escatimar" medios a las comunidades

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el viernes pasado en León con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "escatimar e improvisar siempre", cuando su deber es "prestar socorro" para extinguir los incendios.

A través de un mensaje en la red social X, el líder del PP ha afirmado que los presidentes autonómicos y él mismo llevan cinco días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas y que "la mayoría de lo pedido no ha llegado".

Además, se ha quejado de que el Gobierno lleva cinco años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil y de que los fondos de prevención están sin invertir.

"El deber de Sánchez es prestar socorro, no escatimar e improvisar siempre", ha apuntado en un mensaje que está acompañado por otros similares de los presidentes autonómicos de dos de las comunidades más afectadas, Castilla y León y Galicia.

El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado en su mensaje que están empezando a llegar parte de los medios del Ejército que solicitó al Gobierno de España hace tres días.

Sin embargo, faltan todavía por llegar la mayoría de los efectivos, por ejemplo, 25 bulldozer con maquinista, 19 helicópteros ligeros de transporte de personal (solo ha llegado uno, asegura) y 8 helicópteros pesados bombarderos (solo han llegado dos).

En otro mensaje, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que de los recursos solicitados al Gobierno han llegado 200 militares de alto rango para colaborar con la Guardia Civil.

Sin embargo, han recibido solo 3 de las 20 excavadoras solicitadas, un Brif y ninguna de las 30 motobombas, dos aviones de coordinación y tres enfermeras que requiere el dispositivo.

"Necesitamos que todo lo que falta llegue lo antes posible", ha reclamado el presidente gallego.