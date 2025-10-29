Los familiares de las víctimas de la dana insultan a Mazón en el funeral de estado: "¡Cobarde, rata!"

Los Reyes han acompañado este miércoles, primer aniversario de la dana que dejó 237 víctimas mortales, a las familias que rompió aquella tragedia durante el funeral de Estado celebrado en València, un acto marcado por el dolor y la memoria y donde ha habido gritos contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El acto, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha durado algo menos de una hora y durante el mismo se ha nombrado a todas las personas que fallecieron por aquellas inundaciones (229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía), tres familiares de víctimas han intervenido en nombre de todas ellas y el Rey ha cerrado el funeral con un discurso en el que ha pedido rigor y serenidad para sacar lecciones de esta dana.

Antes del funeral, Felipe VI y doña Letizia han mantenido en una sala anexa un emotivo encuentro con diez familiares de víctimas, acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el resto de los poderes del Estado: la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, pero sin Mazón.

El presidente valenciano, cuya presencia en este funeral había sido censurada por asociaciones de víctimas, sí ha estado en el recibimiento inicial a Sánchez y posteriormente a los Reyes, en el exterior del Museo de las Ciencias. No obstante, el president fue increpado con gritos de "rata y cobarde"

Los reyes han abrazado y dado dos besos a estos familiares y han intercambiado emotivas palabras con ellos, que les han trasladado su tristeza, todos ellos con semblantes muy serios, al igual que han hecho Sánchez y el resto de los representantes de los poderes del Estado.

La reina ha hablado durante varios minutos con una de ellas, Toñi García (esposa del fallecido Miguel Carpio y madre de la fallecida Sara, de 24 años), tras lo que ha salido de la sala con el semblante muy apenado.

"Rigor y serenidad" para extraer lecciones de la dana

En su discurso, Felipe VI ha trasladado su dolor y cariño y el de toda España a los familiares de los 237 fallecidos en la dana y ha considerado necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia para extraer "con rigor y serenidad" las lecciones necesarias.

El rey, quien ha agradecido a las familias su coraje, ha destacado esta necesidad para poder mejorar la capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias.

Encuentro de los Reyes con las asociaciones de víctimas. / EFE

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita", ha animado Felipe VI a los cerca de los 800 asistentes a este funeral de Estado, la mayoría de ellos familiares de las víctimas.

"Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo: para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos", ha destacado el rey.

Vidas rotas por la dana

Por parte de las víctimas, Virginia Ortiz Riquelme, prima de Juan Alejandro Ortiz, víctima de la dana, y vecina de Letur, ha asegurado en el funeral que quien "omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas" es quien "comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", una intervención que ha sido aplaudida por los familiares de los fallecidos.

Andrea Ferrari, hija de Eva Canut, fallecida cuando salía de su trabajo en Riba-roja del Túria, ha defendido que para las víctimas, "ahora mismo, lo más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad", y ha reivindicado que "mientras exista memoria nunca habrá olvido".

Y otra de las familiares, Naiara Chuliá, madre de dos hijos que perdió a su marido, Slim, cuando este salía de trabajar aquel 29 de octubre, ha señalado en su discurso en el funeral que sus hijos son "su salvación" y que "el momento más duro" de su vida fue decirle a los niños que su padre no volvería.

Al acabar el funeral, tras las palabras del jefe del Estado y la interpretación del adagio del 'Concierto de Aranjuez', varios familiares se han ido aproximando a los reyes, la primera de ellas una mujer que ha ofrecido una rosa a la reina Letizia y que la ha abrazado llorando.

Tras ella, de entre los más de 600 familiares que han asistido al homenaje, muchos han querido acercarse a los reyes, que les han consolado muy afectados, al igual que lo ha hecho Pedro Sánchez.

Todo ello en medio de un gran silencio, hasta que Felipe VI y doña Letizia se encontraban ya en la puerta de salida del espacio donde se ha celebrado el acto, momento en el que han empezado a oírse gritos de "¡Mazón, hijo de puta!" y "¡Mazón, dimisión!".

Al inicio del acto, y antes de que los reyes entraran en el recinto oficial, también se han escuchado gritos de "asesino", "cobarde", "sinvergüenza" y "fuera" tras la entrada del presidente valenciano.

Varias personas del público, algunas con camisetas con la frase "cómplices, asesinos, traidores" y "la verdad siempre vence" han pronunciado esos gritos, junto a otros como "traidores" y "cómplices"; otros invitados les han pedido "respeto a las víctimas" y les han recordado que estaban en un funeral.