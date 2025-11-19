Don Juan Carlos asistirá el sábado al almuerzo familiar en El Pardo para celebrar los 50 años de Monarquía

El rey emérito Juan Carlos asistirá el próximo sábado al almuerzo familiar que se celebrará en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la reinstauración de la Monarquía y un día después de que la reina Sofía reciba el Toisón de Oro en un acto institucional.

Un almuerzo al que, según han confirmado fuentes del entorno, asistirán, además de los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Sofía y la práctica totalidad de los familiares, como las infantas Elena y Cristina y sus hijos, o la hermana de Juan Carlos I Margarita de Borbón, y su esposo, Carlos Zurita.

Será un formato similar al desarrollado hace dos años en la celebración familiar privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor que tuvo lugar también en el Palacio de El Pardo, y para la que el rey Juan Carlos llegó a Madrid el mismo día del encuentro y al término del cual regresó a Abu Dabi, donde reside, sin pernoctar en la capital.

Juan Carlos I decidió finalmente asistir a la reunión familiar tras sopesar si lo hacía o no, después de que no fuera invitado a los actos institucionales que se desarrollarán el próximo viernes 21 en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados en conmemoración de los 50 años de su proclamación como Rey.

Juan Carlos I no ha sido invitado a estos actos, ya que renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales. Desde hace más de cinco años vive en Abu Dabi, un "exilio" provocado por los escándalos personales y financieros del que regresa puntualmente de forma privada.

Por el contrario, el acto central de la conmemoración de este medio siglo de la llegada de la monarquía tendrá a la reina Sofía como una de sus protagonistas, ya que su hijo, el rey Felipe VI, le impondrá el próximo 21 de noviembre en el Palacio Real el Toisón de Oro que le concedió el pasado mes de enero para reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona.

Junto a la reina Sofía, también recibirán el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro en este acto el expresidente del Gobierno Felipe González y los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, también por su dedicación y entrega al país y la Corona.

El rey emérito trasladó este martes 18 de noviembre su agradecimiento a los que le apoyaron hace 50 años cuando fue proclamado rey y pidió el mismo apoyo para su hijo, Felipe VI, "en este difícil cometido", en un mensaje que fue leído en un acto celebrado en Madrid.

"Quiero mandaros un saludo con mi más sentido agradecimiento a todos los que estáis hoy aquí reunidos y a los que me disteis vuestro apoyo hace 50 años", indicaba el rey emérito en el mensaje que fue leído por el ex alto comisionado para la Marca España Carlos Espinosa de los Monteros.

Un mensaje en el que el rey emérito recordaba también: "Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio".