Pedro Sánchez garantiza el calendario de vacunación y se reafirma en no prorrogar el estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene sus promesas sobre el cumplimiento del calendario de vacunación y el fin del estado de alarma por el coronavirus el próximo 9 de mayo. Ante eso, el líder de la oposición, Pablo Casado, le ha reprochado su "chulería" y le ha vuelto a ofrecer el 'plan b' jurídico diseñado por el PP para evitar que haya que decretar otro estado de alarma.

Durante la sesión de control, Sánchez ha insistido en que España cumplirá el objetivo de vacunación que se ha propuesto junto con toda la Unión Europea y el calendario previsto, que implica tener vacunados a finales de agosto a 33 millones de españoles. En una comparecencia en la que no ha aludido a la decisión de la farmacéutica Johnson & Johnson de suspender la entrega de la vacuna Janssen en la Unión Europea, lo que implicará que las comunidades autónomas no reciban hoy las 300.000 dosis previstas, Sánchez ha defendido que se cumplirán los tiempos de vacunación.

"El próximo escenario será recibir entre abril y junio 38 millones de dosis", ha asegurado Sánchez, que ha recordado que suponen 3,5 millones más que en el trimestre anterior.

No obstante, ha reconocido que la estrategia de vacunación no es un procedimiento cerrado sino que "tiene que ser vivo" y como ejemplo ha puesto que están pendientes de concretar los cambios en la administración de la vacuna de AstraZeneca, que en adelante se administrará a los españoles de entre 60 y 69 años.

"Los escenarios cambiantes tienen esa naturaleza", ha justificado el presidente en velada referencia a los parones en las entregas o a los cambios de criterio en las edades prioritarias de administración pero ha recordado que el objetivo del Gobierno es vacunar con "total garantía y seguridad".

Sánchez ha aludido además a que la Comisión Europea ha autorizado por el momento el uso de cuatro vacunas y la Agencia Europea del Medicamento está negociando otras tres nuevas, entre ellas la rusa Sputnik.

"Estamos ante la mayor campaña de vacunación a escala mundial de nuestra historia", ha remarcado el presidente, que ha remarcado además que el ritmo va en ascenso y que el 2021 será el "año de la vacuna" porque en él se recibirán 182 millones de dosis.

El pasado 6 de abril, Sánchez aseguró que su previsión es que el ritmo de vacunación vaya incrementándose de modo que a finales de agosto el 70 por ciento de la población, 33 millones de españoles, esté inmunizada. No obstante, el jefe del Ejecutivo ha pedido "no bajar la guardia" en un momento en el que "sin duda" esta semana se rebasarán los 200 casos por cada 100.000 de incidencia acumulada.

"No podemos bajar la guardia y comportarnos como si el virus no existiera o hubiera desaparecido. El virus sigue ahí", ha recordado Sánchez, que pide a los ciudadanos no relajarse "al final del túnel". De hecho, ha recordado que la cifra total de fallecidos ya asciende a 76.625 compatriotas, de los que 251 murieron la última semana, víctimas a las que asegura que tendrá "siempre" en el recuerdo.

Estado de alarma

El presidente del Gobierno se ha reafirmado también en que su intención es no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, pero ha avisado de que "el éxito" de la nueva fase que se abrirá después dependerá "de la unidad de todos", de la eficacia de la "coordinación" de todas las administraciones y de la responsabilidad individual.

"La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma", ha defendido que ha ofrecido este miércoles para informar del desarrollo del estado de alarma y del Plan de Recuperación que ha diseñado el Gobierno.

En este punto, Sánchez ha defendido que esta decisión de no prorrogar el estado de alarma responde, como siempre, "al saber de los expertos y los científicos". Así lo ha asegurado, después de que comunidades y partidos le estén pidiendo prorrogar esta herramienta o diseñar un plan jurídico alternativo. Según Sánchez, el 9 de mayo será posible prescindir de esta herramienta porque la situación no es comparable a la que existía cuando se tuvo que recurrir a ella el pasado 25 de octubre, gracias sobre todo al avance de la vacunación.

Eso sí, ha avisado de que no se puede "bajar la guardia" porque "el virus sigue ahí", y la cuarta ola del coronavirus ya ha dado "avisos estas semanas". "Pero por fortuna, en España de manera más leve que en otros países. No nos podemos relajar", ha insistido.

"Queda un mes para que finalice el estado de alarma, para que el próximo 9 de mayo se ponga punto y final a esta situación jurídica excepcional. A partir de ese momento, el éxito va a depender de la unidad de todos, de la eficacia de nuestra coordinación y de la responsabilidad individual", ha recalcado

El plan B de Casado

Ante estas palabras, el presidente del PP, Pablo Casado, ha abroncado a Sánchez, al que ha acusado de intentar vender al Congreso "una pizza recalentada ocho veces", de no tener "vergüenza", y de gobernar con "chulería", y le ha vuelto a ofrecer el plan b jurídico diseñado por el PP para evitar que haya que decretar otro estado de alarma.

"¿Pero usted quién se cree que es? ¿Dónde se cree que está?", le ha soltado al presidente nada más subir a la tribuna en el debate sobre los fondos europeos para la recuperación, recriminándole que no haya enviado a la Cámara ese plan y que haya optado por hacer una "comparecencia ómnibús" en lo que considera un "auténtico desprecio al Parlamento".

Para evitar otro estado de alarma ante el que acaba el 9 de mayo, su plan es registrar una modificación puntual de la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública para añadir "dos líneas más" y poder aprobarla en 15 días por procedimiento de urgencia al ser de artículo único. "Basta de excepcionalidad constitucional y de echar la culpa a las comunidades autónomas", ha dicho.

Tras denunciar que el Gobierno ha incumplido el propio mecanismo de recuperación europeo al no pactar ese plan con los agentes implicados en el mismo, el líder del PP se ha mostrado convencido de que Sánchez está retrasando la confección de la estructura presupuestaria del plan para anunciarla aprovechando la campaña electoral madrileña.

También le ha pedido que deje de hablar de vacunas porque "empieza a ser gafe con la vacunación", le ha dejado claro que "ya no cuela" su intento de "vender una pizza recalentada ocho veces" y le ha comparado con Napoleón Bonaparte por su empeño de "gobernar por decreto"