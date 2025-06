Dimite el número dos de María Chivite en Navarra, cuya pareja trabajaba en la constructora de Cerdán

El vicesecretario general del PSN-PSOE y portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha cesado este miércoles en los dos cargos por decisión propia, tras desvelar que su pareja trabajó, entre 2021 y 2024, en la empresa Servinabar, de la que Santos Cerdán posee el 45% de sus acciones, según ha desvelado la UCO de la Guardia Civil.

En conferencia de prensa, Alzórriz ha explicado que en la tarde de este miércoles ha mantenido una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, a la que ha contado que su pareja trabajó durante esos años en Servinabar en las áreas de Prevención de riesgos laborales y Estudios y programas.

Es una información que Chivite no conocía y que ha hecho pública en un "ejercicio de honestidad", ha dicho Alzórriz, quien ha considerado que de ese hecho no se deriva ningún delito y ha subrayado: "Que alguien trabaje en una empresa adjudicataria del Gobierno no es indicio de nada".

Alzórriz, quien ha anunciado que conservará su puesto de parlamentario, ha reconocido que él mismo se puso en contacto con el propietario de Servinabar para pedirle que contratara a su pareja.