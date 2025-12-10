Detenida en Madrid la ex militante del PSOE Leire Díez

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la ex militante del PSOE Leire Díez y al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

Las fuentes consultadas han precisado que se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Cabe recordar que Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid De hecho, el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción. Por su parte, Fernández Guerrero fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar.