El Congreso convalida el embargo de armas a Israel con el apoyo de Podemos

El pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la convalidación del decreto ley sobre el embargo de armas a Israel con el voto a favor de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez, incluido Podemos, que no obstante lo sigue calificando como un embargo fake, y el rechazo de PP y Vox.

El decreto ley ha sido convalidado con los votos a favor de todos los diputados excepto los del PP y Vox, que han votado en contra, y el de UPN, que se ha abstenido.

Además, en otra votación ha salido adelante la tramitación parlamentaria del decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, reclamada por los socios de Gobierno de Sumar y por socios de investidura, y que finalmente ha apoyado también Vox, lo que da la posibilidad de introducir cambios.

Podemos despejó la incógnita y votó a favor

La postura de los cuatro diputados de Podemos era clave para que el decreto ley saliera adelante y horas antes de la votación se despejó la incógnita al anunciar su voto a favor a través de un video y un comunicado, aunque con una abstención hubiera bastado.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha explicado en el vídeo que han optado por apoyar el texto porque no querían que el PSOE usara la no convalidación "como excusa para no hacer nada y seguir manteniendo las relaciones militares con Israel".

Y fuentes de Podemos han señalado que han preferido votar a favor en lugar de abstenerse, ya que de esta forma había más garantías de que la convalidación saliese adelante si había algún error o contratiempo de última hora por parte de otros diputados.

Pese a todo, Podemos sigue calificando este embargo de 'fake' ya que, en su opinión, no acaba con la compraventa de armas y el tránsito de material militar con destino a Israel.

El resto de socios de investidura de Pedro Sánchez, como ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, también se quejaron el martes durante el debate de esta iniciativa de que el decreto ley es incompleto, aunque anunciaron su voto a favor al considerarlo un punto de partida.

Sumar quiere introducir cambios

Sumar también desea introducir cambios en el decreto ley ahora convalidado por el Congreso, que estaba en vigor desde su aprobación hace dos semanas en el Consejo de Ministros junto a sus socios de Gobierno del PSOE. Entre otros aspectos, Sumar quiere eliminar las excepciones al embargo que recoge el decreto ley original, al prever la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice operaciones de manera puntual.

En concreto, el decreto ley recoge la consolidación del embargo total de armas a Israel, así como la prohibición de las exportaciones con destino a Israel y las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso.

También contempla la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel y la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado, entre otros aspectos.