El CIS de Tezanos dispara a 9,7 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP y Vox iguala su mejor resultado

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero mantiene al PSOE en cabeza con una subida de casi un punto respecto al mes anterior, lo que permite a los de Pedro Sánchez ampliar a 9,7 puntos su distancia con el PP, que cae una décima, mientras que Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF) marcan récords y Sumar cae dos décimas.

En concreto, el CIS atribuye al PSOE una estimación de voto del 32,6% frente al 22,9% del PP, que cae una décima. La distancia entre ambos, que hace un mes estaba en 8,7, vuelve a subir hasta casi los diez puntos (9,7).

En tercera posición, Vox se anota un 18,9%, su mejor dato en los barómetros del organismo demoscópico público. Y también el partido de Alvise Pérez repite su cota más alta con un 2,4%.

La vivienda continúa como el primer problema de España marcando un nuevo récord en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero, que también refleja un incremento de la inquietud por la inmigración al albur de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

En concreto, la vivienda continúa como principal preocupación ciudadana, con un 42,8% de menciones, subiendo dos décimas respecto a enero, y también figura como primer problema personal, con un 27,6% de alusiones.

Por su parte, en la lista general, la inmigración se anota un 20,3%, 4,4 puntos más que el mes anterior y pasa de la cuarta a la segunda plaza. El tercer puesto es para la crisis económica, con un 18,1% de respuestas, y le siguen el Gobierno y los partidos (17,8%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9%).