Cerdán, al senador del PSOE Alfonso Gil: "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha recriminado este miércoles a los dirigente del que fuera su partido que se hayan "olvidado" de su "presunción de inocencia" y ha lanzado un aviso al portavoz socialista en la llamada comisión Koldo, Alfonso Gil, quien le ha hecho un "reproche ético" durante su comparecencia ante este órgano.

Gil ha arrancado su turno de preguntas a Cerdán denunciando que el que fuera su compañero de partido está "siendo utilizado como un instrumento contra el PSOE" y contra los "valores y principios" que dicen defender los socialistas.

Tras señalar que hay "muchos militantes y muchos votantes defraudados con todo lo que está saliendo" y mostrar su respeto por "la legítima defensa y la presunción de inocencia", Gil ha rehusado hacer al compareciente "un reproche penal" pues eso, ha dicho, le corresponde a la Justicia.

Debe una explicación

"Pero sí me va a permitir que le haga un reproche ético, porque, a juzgar por todo lo que hemos conocido hay situaciones que la gente no entiende, que un militante socialista no entiende y que un votante socialista no entiende y, si seguimos abrazando esos principios y valores que acogemos cuando entramos en una 'casa del pueblo', al menos les debemos una explicación", ha soltado Gil.

Y ha concluido con una frase del que fuera secretario general del PSOE y ministro Alfredo Pérez Rubalcaba: "Si no vives como piensas, acabas pensando como vives".

Cerdán ha replicado agradeciéndole que haya mentado la presunción de inocencia, que según ha deslizado, le habían venido negando dirigentes del PSOE. "Yo simplemente me alegro de que vuelvan a repetir la presunción de inocencia, que se les ha olvidado durante muchas declaraciones que han hecho", se ha quejado el ex número dos socialista, antes de pedir a sus excompañeros que "abran los ojos".

Y al reproche ético que le ha lanzado Gil ha contestado invitándole a mirarse en el espejo. "Sobre el reproche ético que me hace, hágase usted la pregunta de si está en condiciones de hacerme a mí un reproche, como el que me ha hecho", ha deslizado, sin ir más allá.