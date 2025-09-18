Podemos carga contra Sánchez y dice que un barco sospechoso de llevar material militar a Israel prevé recalar en España.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra el Gobierno, al tildar de "vergüenza" y de "complicidad" con el genocidio en Gaza, que un barco sospechoso de portar material militar con destino a Israel prevé atracar este jueves en Valencia.

"Es verdaderamente bochornoso, ignominioso y lamentable lo que está haciendo el Gobierno de España y la hipocresía sin parangón del señor Pedro Sánchez", ha criticado el dirigente morado, quien ha acusado al Ejecutivo de "seguir mintiendo" sobre su embargo a Israel tras constatar que "sigue permitiendo el tránsito de buques por España que trasladan material militar para el Estado genocida".

Pablo Fernández ha calificado de "verdaderamente bochornoso y abominable" y de "vomitivo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmase el 8 de septiembre que el Ejecutivo central iba a decretar un embargo de armas a Israel y comprobar que, a día de hoy, no se ha llevado a la práctica. A su juicio, esto revela que el Gobierno solo busca "titulares electoralistas".

"La hipocresía de este Gobierno es insoportable", ha sentenciado Fernández que ha añadido en su crítica: "Que España vuelva a ser tránsito del envío de armas al estado genocida de Israel revela muy a las claras cómo el Gobierno de España continúa su complicidad con el genocidio".

Sánchez tiene el rostro "marmóreo"

Fernández ha hecho un llamamiento a Pedro Sánchez para que cese su "hipocresía" y para que empiece a tomar "de una vez por todas medidas reales y contundentes contra el estado terrorista de Israel". "Tienen un rostro marmóreo, pétreo y absolutamente de diamante, de la dureza del diamante", ha reprochado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado que España es un estado de derecho que está obligado a cumplir las normas, en este caso una ley portuaria. "No se puede impedir que un barco atraque en nuestras costas", ha explicado la socialista que ha rechazado la posibilidad de saltarse la ley "a la torera" o decir que no se cumpla.

"En un Estado Democrático de Derecho eso no puede ser. Yo entiendo que desde la otra parte cuando no se gobierna es muy fácil acudir al populismo y a esas cosas, pero no", ha zanjado al respecto en alusión a los integrantes de Podemos.

Finalmente, ha recordado que el Gobierno de España ha sido el primero que ha reconocido al Estado de Palestina y ha reivindicado al Ejecutivo de Pedro Sánchez como "un referente a nivel internacional" al respecto, tras lo que ha apelado a declaraciones de mandatarios internacionales.