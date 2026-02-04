Bolaños califica las críticas de la presidenta del CGPJ de "discurso político"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado como "discurso político" que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, denunciara un grave déficit de jueces en España. A la par, ha lamentado que la creación de 500 nuevas plazas impulsada por el Gobierno "no merezca", para ella, "ningún comentario positivo".

Así lo ha criticado Bolaños en declaraciones este miércoles a los periodistas antes de inaugurar una jornada de debate sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

"Como siempre, todo mi respeto a los discursos políticos que se leen", ha expresado Bolaños después de que Perelló advirtiera este martes de un "grave déficit" de jueces y alertara de que la creación de nuevas plazas judiciales no resuelve este problema, según manifestó durante el acto, presidido por el rey Felipe en Barcelona, de entrega de despachos a una nueva promoción de jueces.

La presidenta del CGPJ manifestó que la creación de nuevas plazas es una buena noticia, "pero no aborda ni resuelve el problema de fondo", pues incidió en que, aun cuando se amplía el número de plazas o despachos, no se incrementa el número de jueces disponibles, de modo que las vacantes --añadió-- seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando.

En respuesta, Bolaños ha asegurado que le "sorprendieron" esas palabras, más si cabe por el acto que era y que lo hiciera "en presencia del Rey": "Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces y que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, conceda la creación de 500 nuevas plazas de jueces y no merezca ningún comentario positivo".

Contra el "inmovilismo"

"Será en el próximo discurso, no hay tampoco que perder la paciencia", ha ironizado el ministro, que ha sacado pecho del anuncio que hizo su departamento la semana pasada: la creación de medio millar de plazas de jueces este año para reforzar especialmente los tribunales de instancia, entre otros órganos judiciales.

Bolaños, que ha avisado de que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte", ha indicado que desde el Ministerio van a trabajar "en las reformas que necesita la justicia, en tener una justicia del siglo XXI, de calidad y que merezca una buena valoración de la ciudadanía, no como pasa hasta ahora".

"A nosotros en el inmovilismo no nos van a encontrar, nos van a encontrar en las reformas que necesita la justicia y vamos a seguir trabajando para implementarlas porque son imprescindibles", ha concluido.