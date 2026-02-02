Ayuso acusa al Gobierno de querer "inmigrantes pobres" y critica que no se "midan las consecuencias" de la regularización

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Podemos de querer "inmigrantes pobres" y ha criticado que no se "midan las consecuencias" que puede traer la regularización extraordinaria que va a sacar adelante el Gobierno.

"En otras ocasiones ha habido regularizaciones masivas vinculadas al trabajo. Se analizaba cada caso y era una España también diferente (...) Ahora estamos hablando de que España tiene 10 millones de inmigrantes, el 20% de la población, y todo lo que se hace al margen del Estado de Derecho y de la ley no puede funcionar bien", ha afirmado la dirigente regional este lunes en una entrevista en Telecinco.

Así, la presidenta madrileña considera que no se puede dar legalidad a un proceso que "no ha pasado por un juzgado" y ha avisado de que esto crea "muchos problemas". Considera la presidenta que lo que busca el Gobierno es "una inmigración de subsidio", además de insistir en que se busca "manipular los censos y retorcer la verdad".

A ello, Díaz Ayuso ha añadido que se crearán "problemas extraordinarios" a las comunidades autónomas, que se encargan de gestionar la sanidad, los colegios o las residencias. "No son ya los que están, a los que nunca les negaríamos la sanidad, por supuesto. Es todo lo que puede venir en un país donde faltan médicos", ha alertado.

Además, la presidenta madrileña se ha preguntado qué hacen con las personas que ya están en España y que hay que "legalizar para que puedan vivir dignamente". "Para empezar, lo que no puedes decir es que ser legal o ilegal es lo mismo, y esto es el primer mensaje que está mandando el gobierno", ha subrayado.

Ha aludido también a aquellos inmigrantes que llevan tiempo en España cumpliendo las normas y esperando a que se regularice su situación. "El problema es que es una llamada a muchas más situaciones que ahora mismo, si no hay una estrategia de Estado, no se puede integrar igual. Entonces, el que está aquí, bien lo sabe, sabe que España es un país solidario. No se trata de reemplazar, se trata de mezclarnos, se trata de integrarnos", ha valorado.

Asimismo, Ayuso ha tildado de "perverso" que el Gobierno quiera "mezclar inquiokupación y pensiones" en su decreto ómnibus de escudo social con el objetivo de hacer "la trampa".

La dirigente regional ha señalado que el problema no son las pensiones sino que es "todo a la vez" en un decreto que mezcla "regularización masiva, pensión masiva o salario mínimo" con el objetivo de hacer España "ingobernable" y llevarla "al choque".

Díaz Ayuso cree que el Gobierno quiera conseguir un país "de polarización en todo, de lo público con lo privado, lo rico con lo pobre, el empresario con sus empleados, el campo con la ciudad y de una generación con la otra" para que todo esté "al choque y dividido".

Es por ello que ha criticado que Sánchez necesite este ambiente "preguerracivilista", en el que se dedica a hacer "un trazo grueso" y donde todo sea un "choque directo". "Pero ¿cómo se sufraga todo esto?", se ha preguntado.

"Cuando no podamos sufragar universidades o salarios de médicos, cuando las comunidades autónomas que somos realmente quienes estamos soportando todo esto, no podamos hacer cosas, ¿quién te va a ir con la pancarta? Los mismos de siempre, cambiarán de pancarta, cambian de color y la culpa es tuya", ha asegurado.