Alegría se despide del Gobierno para ser la candidata del PSOE en Aragón: "Vuelvo a mi casa"

La portavoz del Gobierno y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha anunciado que este martes deja el Gobierno tras cuatro años y medio como ministra para ser candidata del PSOE a las elecciones de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", ha expresado la política zaragozana en un mensaje en la red social X.

Alegría ha asegurado que ha sido "muy feliz" en el Ejecutivo, pero que ahora inicia su camino "más emocionante", volviendo a su casa, Aragón, con "todas las ganas y la fuerza" para trabajar "en la mejora social, económica y de derechos" de su tierra. "Gracias de corazón. ¡Seguimos!", ha zanjado.

La también secretaria general de los socialistas aragoneses sale de esta forma del Gobierno ante el adelanto electoral en Aragón, donde es la candidata del PSOE que competirá contra el actual presidente Jorge Azcón (PP) en unos comicios que se llevarán a cabo el próximo 8 de febrero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha detallado que su sustituta como portavoz del Ejecutivo será otra mujer, si bien no ha detallado si la persona elegida para ponerse al frente de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros ya está dentro del Gobierno o será una nueva incorporación, aunque tiene previsto desvelar su identidad pronto.

Sánchez siempre ha tenido portavoces mujeres en Moncloa, la primera fue la actual embajadora ante la Santa Sede, Isabel Celáa, a cotinuación, la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero, posteriormente la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez y en la actualidad Alegría, que compagina el cargo con el de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.