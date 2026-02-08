Alegría admite que no es el resultado que esperaba y avisa: "El PP hoy es más rehén de la ultraderecha"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha reconocido que el resultado de su formación en las elecciones autonómicas de este 8 de febrero no es el que habrían querido, "porque no es un buen resultado", pero ha avanzado que el Partido va a empezar a trabajar "desde ya" en una oposición "seria y responsable", con el objetivo de recuperar la confianza mayoritaria de los aragoneses.

El PP de Jorge Azcón ha vuelto a ganar las elecciones en la comunidad aragonesa, aunque ha perdido dos parlamentarios con respecto a 2023, mientras los socialistas igualan el peor resultado histórico --logrado por Javier Lambán en 2015--, con 18 escaños, aunque en porcentaje de voto siguen tres puntos por encima de ese suelo --24,27% frente al 21,41%--.

En un discurso breve, en el que no ha entrado a valorar demasiado los resultados ni las razones del descenso del PSOE en Aragón, que se ha dejado cinco escaños con respecto a los anteriores comicios, Alegría ha remarcado que asume el resultado de las elecciones y que la formación asumirá el papel que les corresponde, que es liderar la oposición en la Comunidad Autónoma. No se ha referido a su futuro al frente de la formación y ha hablado en todo momento usando la primera persona del plural, no la del singular.

En primer lugar, ha alabado la alta participación registrada este 8 de febrero, "reflejo del compromiso cívico y de la responsabilidad de la sociedad aragonesa", pese a que era la primera vez que no coincidían con las municipales. Ha felicitado a Azcón por ser el vencedor de las elecciones y ha señalado que le ha llamado por teléfono para transmitirle la enhorabuena.

"Gracias, este partido no les va a defraudar", ha expresado la líder socialista, en referencia a los que han apoyado su candidatura y a las decenas de militantes y simpatizantes que se han acercado a la sede central de la calle Conde Aranda de Zaragoza. Entre los asistentes, predominaban las caras serias, pero también de cierto alivio, ya que las encuestas daban resultados incluso peores, y hasta de algo de alegría al comprobar que su principal rival, el PP, ha perdido dos escaños.

Tras reconocer que el resultado del PSOE no ha sido bueno, ha añadido que "cualquier resultado" que no les permita conformar gobierno "no es un buen resultado" para "un partido de mayorías" que tiene como objetivo "gobernar para mejorar la vida de la gente". Un objetivo, ha subrayado, que "no se ha cumplido" este 8 de febrero.

El PP, "más rehén de la ultraderecha"

En relación al resultado electoral, Alegría ha valorado que la principal consecuencia es que "el PP es aún más rehén de la ultraderecha" y que "seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas" porque han antepuesto su "estrategia política" a la estabilidad y "las necesidades reales de esta tierra".

Pese a que el importante descenso en votos contrasta con el gran resultado de CHA, que ha duplicado su representación, ha insistido: "Seguimos siendo la alternativa progresista en esta tierra". Asimismo, ha asegurado que el PSOE seguirá velando desde la oposición por la defensa de los servicios públicos y por el respeto y la convivencia "como valores esenciales que siempre han caracterizado a los aragoneses".

"Vamos a seguir defendiendo Aragón, recorriendo el territorio, escuchando a los ciudadanos, comprendiéndoles mejor y proponiendo soluciones a sus problemas", ha reiterado, además de que se proponen ser "la anternativa a la crispación y a los recortes" y seguir "con más fuerza si cabe" para darle la vuelta a los resultados de esta noche.

La primera etapa será en mayo de 2027 con las elecciones municipales, donde ha confiado en que el PSOE llegue "fuerte" y con ganas de recuperar la confianza mayoritaria de los aragoneses. "Si nos comportamos así --con dedicación y con humildad--, como esa opción progresista mayoritaria que somos y como opción responsable, no tengáis ninguna duda de que en las próximas elecciones vamos a recuperar la confianza mayoritaria de los aragoneses", ha expresado.

Pilar Alegría ha comparecido arropada por buena parte de la plana mayor del PSOE Aragón, como la líder de los socialistas zaragozanos y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero; el número dos del Partido y en la lista electoral, Darío Villagrasa; la secretaria de Organización, Manuela Berges; el portavoz de la Ejecutiva Regional, Jesús Morales, entre otros.