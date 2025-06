Aldama asegura que "seguramente" se conocerán más nombres implicados en el caso Koldo

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado que "seguramente" se conocerán más nombres implicados en la investigación que dirige el Tribunal Supremo contra el ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor de éste Koldo García, después de que trascendiera la presunta participación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en supuestos amaños de adjudicaciones. "Ya lo anuncié y es lo que ha sucedido", ha dicho. Así se ha pronunciado este miércoles en declaraciones a la prensa a la salida de su comparecencia como testigo ante la juez de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los periodistas presentes a las puertas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda le han preguntado si van a salir "nombres nuevos y más arriba de lo que estamos viendo". "Seguramente", ha contestado De Aldama sin aportar más detalles.

Preguntado sobre si está "satisfecho" sobre los indicios relativos a Cerdán, ha dicho que no tiene por qué estarlo: "Yo creo que ya lo anuncié y es lo que ha sucedido y es lo que ha pasado".

El empresario ha acudido este miércoles a la sede judicial después de que la titular del juzgado, Delia Rodrigo, le citara a declarar por lo que dijo en la Audiencia Nacional el pasado noviembre. En aquella ocasión, aseguró que el exasesor ministerial Koldo García intercedió ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para intentar conseguir para el que era equipo de De Aldama -Zamora Club de Fútbol- una plaza en Segunda B que finalmente se adjudicó al FC Andorra, propiedad del exfutbolista y empresario Gerard Piqué.