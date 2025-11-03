Abascal saca músculo en Cáceres: "El cambio va a llegar a España"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que este partido espera "excelentes resultados" en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura, y ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "quiere pactar con todos menos con Vox".

Santiago Abascal se ha pronunciado de esta forma este lunes en un acto público en el Gran Teatro de Cáceres, donde ha valorado que "hay más gente fuera que dentro", en relación a los varios cientos de personas que no han podido entrar en este recinto, lo que "es un síntoma excelente del cambio que va a llegar en España", ha dicho.

Ante esta situación, el presidente de Vox ha criticado que "la señora Guardiola quiere pactar con el que arregló lo del hermanísimo aquí", ha señalado en relación al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, tras lo que ha criticado que la presidenta de la Junta "lo que no quiere son presupuestos con Vox", como "los que sus compañeros han votado en la Comunidad Valenciana, en Murcia y Baleares", ha dicho.

Sin embargo, "la señora Guardiola se niega a firmarlos", algo que ha achacado a que la presidenta de la Junta "no quiere renunciar al pacto verde, que es un pacto criminal contra el campo y contra la industria", y además "no quieren renunciar a la inmigración masiva que está destruyendo nuestra sociedad, y no quieren renunciar a ideologías perniciosas como la ideología de género", ha apuntado.

"Eso ha sido lo que hemos puesto encima de la mesa en Baleares, en Valencia y en Murcia, y han aceptado", sin embargo en Extremadura no se ha aceptado por "la soberbia de la señora Guardiola", algo que Abascal ha achacado que la presidenta extremeña "es coherente con la historia reciente del PP, que son autores y promotores del pacto verde con los socialistas en Bruselas", ha lamentado.

En ese sentido, Abascal ha considerado que Guardiola "tiene una gran responsabilidad en haber convocado elecciones por su orgullo, por su soberbia", ya que no ha querido firmar "lo que firmaron sus compañeros" en otras regiones.

Durante su intervención, Santiago Abascal ha querido agradecer la labor de los diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura y de los representantes en los ayuntamientos extremeños, y ha explicado que, tras la convocatoria de elecciones, ha querido "estar pronto en Extremadura", ya que en la región "habéis visto muy de cerca la carga de la corrupción", donde "el hermanísimo de Sánchez tenía sueldo en Badajoz, sueldo, no trabajo, porque dicen que no sabían ni dónde tenía que ir" ha dicho.

Así, el hermano de Pedro Sánchez "tenía sueldo en Badajoz, fiscalidad en Portugal y residencia en el Palacio de la Moncloa, donde se había escondido para no pagar los impuestos que tenía que pagar en España", ha aseverado Abascal, quien ha aseverado: "¡Qué gentuza! ¡Qué jeta!", ha dicho.

A este caso se unen, ha relatado, los de la mujer de Pedro Sánchez, Ábalos, Cerdán, los sobres en efectivo, Koldo, o "el ministro Ángel Víctor Torres que parece ser que estaba al tanto, por lo que hemos conocido hoy de un informe de la UCO, de los pagos de Ábalos", ha dicho.

Según ha añadido el dirigente de Vox, "la corrupción económica ha sido terrible, lo que han robado a los españoles es indecente", tras lo que ha señalado que "hace mucho tiempo que a España no le iba tan mal en su propia historia".

La dimisión de Mazón

Ante esta situación, Abascal ha criticado que "justo cuando Sánchez está más acorralado, en este momento sale el Partido Popular a darle un balón de oxígeno", con la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que supone "entregarles un chivo expiatorio a uno que llegó tarde a una reunión", ha dicho.

Para Abascal, Pedro Sánchez fue "el culpable de todo lo que ocurrió en Valencia, el culpable de la dana", pero sin embargo "todos esos que fueron los culpables hoy se van de rositas y tienen un relato", tras lo que ha lamentado que "el PP no sepa ni siquiera defender a los suyos y que en el peor momento de Pedro Sánchez vaya a darle un balón de oxígeno", ha dicho.

Y es que, según ha señalado el dirigente de Vox, tanto el fiscal general del Estado, Ábalos, Cerdán, Koldo, la mujer y el hermano de Sánchez están "en el banquillo por corrupción", a los que se une el ministro Torres, que "está cada vez más cerca del banquillo por corrupción", tras lo que ha lamentado que frente a eso, "hoy solo se habla de Mazón porque el PP ha decidido entregar la bandeja de plata con su cabeza", ha dicho.

Ante esta situación, Santiago Abascal ha señalado que si Vox gobernara en 11 de las 17 comunidades autónomas, como lo hace actualmente el PP, y si tuviera más de 130 escaños y la mayoría absoluta en el Senado, entonces "el PSOE, Pedro Sánchez y todos sus secuaces no estarían tocando las castañuelas, sino hablando con su abogado para preparar su defensa", ha aseverado.

"Eso es lo que van a hacer en cuanto Vox llegue al poder, porque el Partido Popular no ha cogido la medida y ni sabe defenderse, ni sabe defender a los españoles, que es mucho peor", ha criticado Abascal.

Frente a ello, "¿cómo vamos a callar ante el impacto que la inmigración masiva tiene en nuestras sociedades?", ha planteado Abascal, quien ha apuntado que "la inmigración legal es bienvenida en cualquier país", pero en el caso de España "ya no son circunstancias normales", porque ha llegado a unas "cotas insoportables".

"Vamos a reconstruirlo todo"

"Han entrado en España 3 millones de personas en los últimos 5 años", cuando "no hay más policías en las calles, no hay más hospitales y no hay más vivienda", por lo que Abascal ha señalado que "esta inmigración masiva está trayendo gravísimo problemas de seguridad, colapso en la atención social que ya no llega a los españoles y que llega demasiadas veces a los extranjeros legales o ilegales", ha dicho.

Finalmente, Abascal ha concluido asegurando que el Gobierno actual ha "destruido el país", que está "patas arriba", ya que "han destruido las clases medias, la unidad nacional con todos los separatistas en el poder, han destruido las libertades en la calle" o la seguridad de las mujeres para poder caminar y el acceso a la vivienda", ha lamentado.

"Se lo han cargado todo, han destruido la educación en los colegios están destruyendo nuestra identidad", frente a lo que Santiago Abascal ha aseverado que desde Vox van "a reconstruirlo todo, a recuperarlo todo y vamos a reconquistarlo todo" y todo ello "sin miedo a nada ni nadie", ha concluido.