Ábalos llega a su tercera cita con el Supremo al grito de "putero" y "corrupto", y Koldo pide un aplazamiento que el juez le deniega

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha llegado este lunes a las 9.26 horas al Tribunal Supremo, donde está citado a declarar como investigado tras el registro en su casa de Valencia y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa en una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública junto a su exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Ábalos ha llegado acompañado de su abogado a la calle de Marqués de la Ensenada, donde le esperaban decenas de medios de comunicación, quienes le han preguntado si declararía ante el magistrado Leopoldo Puente.

El ex ministro ha optado por no hacer declaraciones a la prensa a su llegada y se ha mantenido en silencio ante los gritos de una decena de personas que le esperaban en la calle al grito de "corrupto" y "putero". Cabe recordar que el exministro ya compareció en otras dos veces ante el tribunal --en diciembre y en febrero--. En aquella ocasión contestó a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su defensa para desmarcarse de su presunta participación en supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Está previsto que este lunes, a las 12.00 horas, también comparezca su exasesor, aunque éste ha pedido al magistrado que suspenda la declaración fijada, alegando que no ha tenido acceso a todo lo investigado, por lo que ha reclamado que se le dé traslado lo antes posible, si bien ha pedido al menos un mes. El denominado 'informe Cerdán' ha supuesto un vuelco en una causa que estalló en febrero de 2024 por las supuestas mordidas a cambio de la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario en plena pandemia.

Ante esta nueva tesitura, las defensas de Ábalos y Koldo se han replanteado sus estrategias, según las fuentes jurídicas consultadas. De lo que hagan este lunes podría depender también la imposición de nuevas medidas cautelares, que podrían ir hasta la prisión provisional. En estos momentos, ambos tienen prohibido salir del país, se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer en sede judicial periódicamente.

Por su parte, el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha solicitado 'in extremis' aplazar su declaración, prevista este mismo lunes ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que interrogará a ambos sobre el presunto reparto de mordidas por posibles adjudicaciones irregulares.

Este mismo lunes la nueva defensa de Koldo García ha presentado un escrito, en el que solicita el aplazamiento de la declaración al no tener la copia de las actuaciones de la causa, lo que le "impide ejercer con plenitud el derecho a una defensa efectiva". La petición ha sido desestimada por el juez.

Durante estos días, Koldo García ha tratado en varias ocasiones de aplazar su declaración. El juez la cambió en una primera ocasión, si bien posteriormente ha rechazado todas sus peticiones y le llegó a advertir de que él no organiza su agenda y que si no se comparecía este lunes, podría adoptar las medidas cautelares que considerase.