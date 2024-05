Javier Milei arremete en Madrid contra Pedro Sánchez: "Tiene una mujer corrupta y se toma cinco días para pensarlo"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este domingo en Madrid contra el socialismo "maldito y cancerígeno" que "invita a la muerte" y ha llamado "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha dicho de este que se "ensució y tomó cinco días" para pensar si dejaba el poder.

Milei ha hecho estas declaraciones en su intervención en un evento organizado por Vox al que ha llegado entre gritos de los asistentes de "libertad, libertad", a los que ha correspondido con su conocida frase "viva la libertad, carajo".

"Qué calaña de gente atornillada al poder. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", ha espetado en referencia a Sánchez.

El mandatario argentino se ha presentado ante un público enfervorecido como un "humilde divulgador de las ideas de la libertad", y ha pedido decir "basta al socialismo maldito y cancerígeno".

"Nunca podemos dar el brazo a torcer en nada, nunca podemos dejarnos retroceder un milímetro por los zurdos porque aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen, se aprovechan de los más débiles, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan y quieren usarnos a nosotros para resolver su situación", ha señalado.

Por contra, ha recordado a los asistentes -29.300 según la organización en los tres días que ha durado el evento-, que "nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nos ha costado sangre y sudor llegar adonde hemos llegado y nadie se va a interponer en nuestro camino".

"No importa cómo nos ataquen, por eso os digo que me importa un rábano lo que opinen los zurdos. No hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos", ha aseverado.

Milei ha animado a dar la "batalla cultural" que, ha dicho, "es necesaria también desde el punto de vista de un gobierno, para que las políticas que se implementen sean duraderas, y que en el futuro sea la ciudadanía la que defienda su libertad y no se deje pisotear por los socialistas", que en su país "tienen hasta el control del fútbol".

"Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente: la vida, la libertad y la propiedad", ha arengado Milei.