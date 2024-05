Josep Borrell condena los "ataques" de Milei contra Pedro Sánchez y su mujer

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó y rechazó los "ataques" proferidos este domingo en Madrid por el presidente de Argentina, Javier Milei, contra Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, a quien tachó de "corrupta".

"Los ataques contra familiares de los líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y los rechazamos, especialmente cuando vienen de socios", dijo Borrell en un mensaje publicado en la red social X.

El jefe de la diplomacia europea defendió que "el respeto en el debate público" es uno de los "pilares de la UE", junto con "la libertad política, la prosperidad y la cohesión social basada en la redistribución fiscal".

