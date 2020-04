El Gobierno rectifica y dejará a los niños salir a pasear

Finalmente, los niños sí podrán salir a dar paseos. El Gobierno rectificó a última hora de este martes lo que había decidido en el Consejo de Ministros. El modo restrictivo en que podrían salir de casa a partir del 27 de abril había cosechado un aluvión de críticas, tanto de los partidos de la oposición como de algunos socios, como los comunes catalanes. La orden del Gobierno es que los menores de hasta 14 años podrán salir, pero sólo para acompañar a un adulto a las actividades permitidas. Es decir, para “ir a comprar al supermercado, a la farmacia o al banco”, según las palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero.Pero, al final de la tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que el Gobierno “sabe escuchar”, por lo que sí dejará dar paseos bajo determinadas circunstancias. Será Sanidad el Ministerio que las determine, aunque Illa ya ha adelantado que “dar paseo es dar paseos”.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la petición de una nueva prórroga del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo, y en ese texto se incluyía esta relajación del confinamiento que algunos juzgan como contradictoria, puesto que los niños tendrían que ir a locales de escasa aireación para justificar la salida del hogar.

La Vicepresidencia de Asuntos Sociales, la de Pablo Iglesias, publicará esta misma semana una guía con los consejos prácticos para esta salida.

El Gobierno había optado por asumir el menor riesgo posible en este primer paso de la desescalada. Los niños no saldrían a jugar al parque o a las plazas, sino que sólo irá de acompañantes de los mayores. Finalmente, se dejarán dar paseos bajo unas circunstancias que se dictarán en los próximos días.

El decreto no marca un límite temporal ni la obligatoriedad de que sea uno de los progenitores quien esté con ellos. Montero consideró que los menores no deben ir en bicicleta o patinete, aunque eso no se refleja en la regulación escrita. Ante las dudas que suscitó este anuncio, que fue adelantado por Pedro Sánchez el sábado pasado, la ministra dijo que, ante todo, hay que aplicar “el sentido común”.

Sobre los mayores de 14 años, María Jesús Montero explicó que éstos ya “pueden salir a comprar el periódico o el pan”, como si se tratasen de adultos.

Lo que refleja esta restricción inicial sobre lo que anunció Sánchez el fin de semana –aseguró que se dejaría “salir un rato”– es la inseguridad del Gobierno el iniciar el plan de desescalada. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue muy claro ayer en el Senado: “Seamos humildes, hay muchas cosas que no sabemos de este virus”. El responsable del plan quiso subrayar: “No estamos en la fase de desescalada, aún estamos en la contención”.

El Gobierno se guarda la posibilidad de alterar la territorialidad del confinamiento general durante las dos semanas de este nuevo estado de alarma. Lo que revela la contención en las salidas de los más pequeños es que el Ejecutivo aún no tiene los datos suficientes para saber cómo pueden evolucionar los contagios una vez que se alivie el confinamiento. De hecho, aún no se conoce cómo habrán evolucionado los contagios en los días posteriores a la hibernación económica.

Antes de la rectificación, el PP y otros partidos de la oposición cargaron contra la decisión. Pablo Casado, el líder del PP, mostró su contrariedad por la medida en Twitter: "Llevo 10 días pidiendo que los niños puedan salir tras un mes confinados pero no para ir con sus padres a establecimientos concurridos y con riesgo de contagio. Pido al Gobierno, también como padre de dos pequeños, que rectifique y les permita dar paseos cortos por zonas abiertas”.

También en un tuit, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, le pedía al Gobierno que cambie su postura: “Me manifesté a favor de que los niños puedan salir de casa de forma ocasional, limitada, controlada y segura. La fórmula escogida no es la que ofrece más garantías. Mejor un paseo puntual por la calle que ir a un supermercado. Aún hay tiempo para que el Gobierno lo reconsidere”.

Otra miembro del PP, la diputada por La Rioja y vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, comentaba y se preguntaba: “Y digo yo: ¿no estarán más seguros los niños dando un paseo por el parque que en un supermercado? A ver si esta vez nos facilitan los informes de los expertos que avalan esta medida, porque de entrada no tiene ni pies ni cabeza la medida”. Pero los populares no fueron los únicos en mandar sus mensajes contrarios a la medida del Ejecutivo. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, afirmó: “Los niños necesitan salir para pasear, no para ir de compras. El Gobierno está forzando a los padres a terminar el paseo en un supermercado, un espacio cerrado, donde hay mayor riesgo de contagio”. Y hasta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, líder de los comunes, que forman parte del Gobierno de coalición, aludió a ese paseo esperado y pedía una rectificación: “Niños y niñas tienen que poder salir, con toda la prudencia, sin ir al parque ni tocar nada. Por ello, mejor un breve paseo cerca de casa, más que ir al supermercado o al banco. Es urgente aclarar esto”.