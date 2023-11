Feijóo: "No nos callaremos hasta que haya elecciones"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo a los manifestantes contra la ley de amnistía que permitirá la investidura de Pedro Sánchez que "esta mayoría de españoles ya no es silenciosa" y que protestarán "hasta que haya elecciones".

Feijóo ha cerrado la concentración convocada en la Puerta del Sol de Madrid, con 80.000 asistentes según cifras de la Delegación del Gobierno y medio millón según el PP, con un discurso en el que también ha considerado que la votación de la próxima semana en la que Sánchez previsiblemente será investido significará "lo contrario de lo votado en las urnas" el 23 de julio.

El líder del PP ha arremetido contra Sánchez durante la mayor parte de su alocución, al acusarle de "mentir", y no de "cambiar de opinión" como él justifica, acerca de la amnistía, la cual apoya por requerirla para ser investido: "Hace de sus necesidades personales problemas para los españoles; de su avaricia, inmoralidad, y de su egoísmo, humillación".

"España va a tener un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios", ha enfatizado Feijóo, quien cree que los independentistas tuvieron el 23J "menos apoyo popular que nunca, pero han encontrado un atajo: la falta de escrúpulos del candidato socialista".

Los manifestantes han interrumpido a Feijóo para corear "España no se vende", tras advertir el líder del PP que "el presidente del Gobierno no puede ser objeto de una compraventa".

Ha reclamado continuar con las protestas "con respeto, con serenidad, con firmeza", como valores democráticos para defender las convicciones.

En ese sentido, ha lamentado: "Están pretendiendo hacernos pasar como una minoría violenta, y decimos no, nosotros estamos por el cumplimiento de la ley y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España, estamos defendiendo a la policía".

"Son ellos los que no cumplen la ley y son ellos los que utilizan la Guardia Civil y la Policía y van a aprobar la amnistía contra las leyes", ha agregado.

Tras subrayar que "esta mayoría de españoles ya no es silenciosa", ha avisado: "No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática, vamos a seguir, no nos vamos a callar, no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones".

Los independentistas, ha valorado Feijóo, "al menos van de cara, llaman a las cosas por su nombre", mientras que Sánchez, a su juicio, "subestima la inteligencia de los españoles, al decir una cosa y hacer la contraria".

Por eso cree que muchos socialistas se oponen a lo que decide su secretario general, para quien "su proyecto es él y nadie más que él".

"Huelga general" ha sido otro de los cánticos gritados por los manifestantes con los que han interrumpido el discurso de Feijóo, quien ha agradecido su asistencia a las manifestaciones convocadas por el PP este mediodía en 52 ciudades a quienes no le votaron, porque la oposición a la amnistía "va mucho más allá de partidos".

Ayuso, contra el "totalitarismo"

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento este domingo a dar "la batalla" contra el "totalitarismo" de Pedro Sánchez, que ha decidido "regalar" España por sus acuerdos con las formaciones independentistas catalanas, y ha avisado de que Madrid se encargará de devolver "golpe por golpe".

"No nos fallemos, no nos callemos. Nosotros nos encargaremos. Por nuestra convivencia", ha expresado Ayuso.Entre gritos de los asistentes de "Sánchez a prisión" o "Sánchez asesino", Ayuso ha afirmado que "la debilidad" de Sánchez refuerza a sus socios solo por mantenerse en el poder, y ha alertado de que "están en juego la libertad, la pluralidad y la alternancia política, y la democracia".

"Perdemos libertad día a día mientras Sánchez y sus socios tienen menos límites", ha expresado la dirigente del PP, ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Según Ayuso, la intención de Sánchez es que "el PP desaparezca", pero le ha advertido de que "Madrid está aquí" y se encargará "de devolver golpe por golpe".

Vox ha secundado las protestas del PP y ha llamado a continuarla ante las sedes socialistas posteriormente.

Miles de personas en Madrid se han dirigido al terminar de hablar Feijóo, tras sonar el himno de España, hacia la calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE.