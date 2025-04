Pablo Alborán: "Todo el disco, inclusive las canciones más tristes, está escrito con una sonrisa de agradecimiento"

Pablo Alborán (Málaga, 1989) ha vuelto a la música después de un descanso de año y medio para dedicarlo a la familia y a componer. El cantautor ha publicado el primer adelanto del que será su próximo disco. Clickbait es una canción "más crítica" y "más social" que refleja el papel de las redes sociales desde su propia expreciencia. El artista, además, está preparando su próxima gira global para 2026 y 2027. También ha acabado de rodar la serie Respira, su primer trabajo como actor y su debut en la pequeña pantalla.

Pregunta.¿Cómo le surgió la idea de Clickbait?

Respuesta.Surge a medida que voy escribiendo el disco. Es una canción más crítica, más combativa, más social. No es una historia de amor como tal, no es ni una historia, es simplemente un reflejo de la realidad que vivo como personaje público y también como espectador y como ciudadano. Habla de las redes sociales, habla de los prejuicios, habla de esa sensación que a veces siento que veo a mi alrededor de ese momento en el que la gente cuando ve a alguien feliz, le jode, le molesta... Entonces se pregunta: "¿Y por qué está feliz? Seguro que no está tan feliz. ¿Y esa foto que ha subido en Instagram? Eso es mentira, eso es una pose, eso no sé". Llega un momento que dices que ya no sabemos discernir lo que es verdad, lo que es mentira. Ya no solo las noticias que salen, que ya no sabes cuál creerte, cuál sí, cuál no, ya no sabes si el titular es engañoso. Toda esa realidad también me gustaba mostrarla, porque yo le escribo al amor, le escribo a la vida, y esto es parte de la vida también. Me parecía mostrar esa parte. Y musicalmente me nació así, es que era una canción que no tenía sentido hacerla ni en reguetón, ni en salsa, ni en merengue, ni en balada. Es una canción que tiene que ser tal cual va surgiendo, es muy experimental y muy difícil de etiquetar, pero no es una canción que defina el disco, es una canción como carta de presentación de cosas que van a seguir sorprendiendo.

P.Mezcla muchos estilos porque tiene canto gregoriano primero y luego esa base un poco con ritmo indio y pegadizo. ¿Cómo llegó a eso?

R.Pues mira, trabajando con Albert Hype, que es un productor que yo admiro mucho, que hace cosas muy diferentes. Él trabajó en el último disco de Bad Bunny, en el anterior, y me lo propusieron. Y yo de entrada tenía mis reticencias porque yo no sabía muy bien si él iba a entender mi mundo, mis raíces. Para mí es muy importante que entiendan el flamenco, es muy importante que entiendan Málaga, muy importante que entiendan de dónde vengo. Que entiendan que mi madre es francesa, nacida en Marruecos, casada con un malagueño. O sea, todo eso está en mi música. Lo primero que hice fue darle una balada. Le dije: "Te doy una balada. Si en la balada congeniamos, hacemos más cosas". Porque viniendo del mundo que viene, de artistas que son muy diferentes, inclusive entre ellos, consiguió hacer una balada brutal. Cuando escuchéis esa canción, vais a flipar porque es íntima, pequeña y de repente tiene unos sonidos y unos ambientes que no son nada del otro mundo, no es nada experimental. Es simplemente, con lo que hay, intentar llegar a todos los puntos del corazón del que la esté escuchando, con todos los elementos que hay. Y lo consiguió hacer y ya de entrada pensé en ir para delante con el resto. Y él me ayudó en Clickbait a que la canción vaya sorprendiendo cada vez más. Es una canción que de por sí es muy diferente a lo que he hecho. De hecho, no está ni cantada, es difícil hasta de ejecutar porque está recitada. Y nos dejamos llevar en el estudio, fue muy liberador.

P.En cuanto al videoclip, se inspiró en un cuadro. Con Saturno también se inspiró en el de Goya. ¿Le influencia mucho el arte a la hora de componer?

R.Sí, creo que en mi casa, como mi padre es arquitecto, mi hermano estudió arquitectura, mi hermana filosofía, mi madre es una amante loca de los museos y del arte en general... El cine también es muy importante en todo. En los temas de conversación de mi casa siempre se habla de algún tema artístico. Creo que estéticamente me gusta siempre que todo lo que haga recuerde o que se vea que hay una raíz. Saturno, el cuadro de Goya, aquí el cuadro de Bernardo Strozzi. Creo que es algo que me nace también natural. Pero vamos, como te digo que esta planta me inspira, te lo diría también: "En el videoclip, hay una planta que me inspira" (risas). No hay nada hecho por casualidad.

P.Ha hablado antes de una balada. ¿Es la que va a salir el mes que viene?

R.Sí, en mayo sale una balada. Estoy loco por hablar, pero no puedo. Es una canción muy autobiográfica, pero incluye muchísimo a mi público, incluye muchísimo lo que la gente no ha visto de puertas para adentro, y de pronto las hablo de par en par. Y es de las canciones más importantes para mí del disco. De hecho, le da título al disco. Y para mí es una canción que, en cuanto se escucha esa canción, sí que vas a entender el resto del álbum. Y no porque el resto del álbum sea parecido, pero sí que de pronto entiendes el concepto, entiendes la historia, entiendes el principio, el final, el objetivo de este desahogo. Entiendes lo que significa para mí mi profesión, lo que significa el público, lo que significa la comunión que hay entre el que le gusta la música... Y luego se entiende cómo soy yo en mi intimidad, en mi casa, con los míos.

P.El álbum va a salir a finales de este año. ¿Cómo lleva los nervios?

R.Los nervios los llevo muy mal cuando hay que esperar. Es que yo las esperas no las llevo bien. Estoy todo el rato pensando todo y el otro día mi hermano me decía: "Pablo, relájate ya, es el mejor disco que has escrito, lo has dado todo". Para que mi hermano me diga eso... Me pone más nervioso. Es un disco muy completo, muy dinámico. No te aburre, te sorprende en cada canción, tiene mi ADN en todos lados y también tiene mi parte más loca, como en Clickbait, por ejemplo.

P.Ya no queda nada. ¿Qué vamos a poder encontrar en ese disco?

R.Es un disco que tiene una bulería con Vicente Amigo, que para mí es un sueño cumplido. Es un disco que agradece, es un disco que habla de lo que he vivido este último año con un familiar que ha pasado por quimioterapia y trasplante de médula y se ha curado. Es una canción que agradece precisamente a la vida, pero también a todos los que han hecho que se curara esta persona. Es un homenaje a la sanidad pública, es un disco donde habla muchísimo de amor y el amor concebido como desde un romanticismo muy explícito, no idealista. Para mí el romanticismo no es solo el concepto de que dos personas se quieran, sino de que haya un problema y de que la otra persona siga estando ahí al pie del cañón porque te quiere o porque tú quieras. Y el romanticismo entendido también como vivir la vida desde un punto de vista sano, en paz, disfrutón y compartido. A mí eso me parece precioso. Es un disco que habla también de la soledad, como artista, de volver a tu casa después de una gira monumental y encontrarte una casa vacía, pero el corazón llenísimo. No te sientes solo, de pronto te sientes completamente acompañado, aunque estés solo. Igual que mucha gente se siente solo rodeado de gente, yo es más bien al revés. Estando solo me siento tremendamente acompañado. Y muchas cosas más que no te voy a contar porque si no, no te doy sorpresas (risas).

P.¿Cuál es la canción que más cariño le tiene, si se puede decir?

R.La que va a salir en mayo y La planta 7, que ya he hablado de ella y por eso te lo cuento, pero es que me van a matar (risas). Es que el disco entero estaba pensando a ver si hay alguna canción que tenga como más atípica, que las escuchas mucho, la trabaja mucho... Cada canción tiene una historia tremendamente mía. Es un disco que el que me sigue desde el principio me va a reconocer en cada una de las canciones. Clickbait es la más sorprendente. Todo lo demás es como si te dijera... Hay un Prometo en el disco, hay un Miedo en el disco, hay un Solamente tú en el disco, hay un Pasos de Cero en el disco, hay un Volvería en el disco...

P.Y un Caramelo por ahí, ¿no?

R.Caramelo no hay, que a mí Caramelo no me gusta (risas). A ver que piense... Hay tres canciones que hablan de Málaga, por ejemplo, que hablan de Andalucía, que hablan de mi tierra, que hablan de la raíz como tal, que hablan de mis inicios, y todo está escrito con una sonrisa. Todo el disco, inclusive las canciones más tristes, que hay dos muy de estas desgarradoras, está escrito con una sonrisa de agradecimiento, de "mira lo que me pasó, lo mal que lo pasé, lo mal que lo he recordado siempre" y en el punto en el que estoy, de pronto es como que le das la vuelta a la historia.

P.¿Qué le ha costado más?

R.Es que como lo estoy terminando todavía... Lo que siempre me cuesta es que cuando grabo la voz y grabo todo y de repente pasan dos semanas, la quiero volver a grabar, porque soy así. Eso es lo que me cuesta. Terminar los discos me cuesta, porque creo que las canciones nunca se terminan, siempre van creciendo. Me imagino el concierto un "verás tú que voy a llegar un día, voy a pegar un quejío aquí y me voy a arrepentir de no haber metido ese quejío en el disco". Estoy feliz porque es verdad que es el disco de los que más tiempo he tenido para hacer, eso te da pie a equivocarte y rectificar, a tener como más margen de error.

P.¿Cómo ha sido el proceso creativo? ¿Ha empezado con la letra, otras con la melodía?

R.Pues es que depende, porque mira, hay una canción... Uy, ya la iba a liar (risas). Hay una canción que habla de mí a los 16 años por Málaga y Salió la letra a lo bestia, y de pronto no me convenció la música, no iba a entrar en el disco. Y de repente, una noche, a las tres de la mañana, le di una vuelta de tuerca. Creo que es un temón para escuchar en un chill de Benalmádena, ahí tirado en la playa. Y de pronto es una canción que la música vino después y que la música hizo que todo tuviera sentido. Pero es un disco que ha ido mutando, no ha habido un orden, no tengo ninguna regla. No sigo ninguna regla en general en mi vida, o sea que en la música menos (risas).

P.¿Va a añadir Si quisieras, canción que cantaba en exclusiva en su última gira?

R.Nada, no te puedo contestar. Es muy probable, es muy probable (risas).

P.Y en cuanto a la gira, cuénteme alguna cosilla. Faltan todavía fechas por sacar, ¿no?

R.Sí, faltan muchas ciudades, faltan fechas. Las entradas saldrán a la venta en principio en mayo. Estamos preparando una gira brutal. Además, estoy muy contento porque cuando antes hacía los repertorios, que yo siempre pienso en hacer dos horas o dos horas y cuarto de concierto, siempre pienso: "Esta canción la gente no la conoce tanto y a lo mejor, yo qué sé, no me va a permitir que el ritmo del concierto sea más dinámico". Siempre estás pensando en el público. Bueno, al menos yo en los conciertos siempre pienso en el público En los discos pienso primero en mí y luego obviamente pienso en que se sientan identificados, pero en el directo el público es el primero. Siempre estoy pensando en que se diviertan, se emocionen, se enfaden, se enamoren, se reconcilien y que salgas feliz, salgas desahogado, salgas con la sensación de haber sido un poquito más feliz durante esas dos horas. Y por fin tengo un repertorio donde de principio a fin es muy difícil que a la gente no le suene la canción o no le recuerde algo o no la conozca. Obviamente son canciones desde que empecé hasta el último disco, o sea que es un concierto donde nos lo vamos a pasar muy, muy bien.

P.Cada año que pasa más repertorio tiene, más difícil tiene que ser elegir.

R.Claro, pero de pronto también haces una criba más fácil. No solo por la canción que la gente conozca o no, sino porque en este último disco no hay una sola canción que no permita una dinámica en el concierto. Me permite una montaña rusa y dos horas de no parar. O sea, siempre intento que haya un momento donde la gente no vaya a tomarse la cerveza ni vaya al baño, y creo que ha llegado el momento de tener un concierto así.

P.Para cambiar de tercio, hábleme un poco sobre su faceta de actor, porque ahora ha terminado de grabar Respira, la serie de Netflix.

R.Una experiencia brutal, un sueño. Hay más proyectos sobre la mesa que van a salir, o sea que estoy feliz y es un nuevo camino que he empezado y que espero que no acabe nunca.

P.Usted es malagueño, el hospital está ubicado en Valencia e interpreta a un vasco.

R.No me ha costado mucho lo del acento, porque se supone que la madre de mi personaje es madrileña. Cuando yo estoy en Madrid se me pega mucho el acento más castellano, cuando estoy en Málaga se me va para el carajo y empiezo con el acento andaluz a muerte (risas). Pero no me ha costado porque en el elenco hay mucha gente, hay poco andaluz, entonces como que no he tenido que hacer un esfuerzo, pero ha sido muy gratificante, tanto por el equipo, la gente, los directores, las directoras, los guionistas, el elenco, los compañeros, me he sentido súper arropado, súper acompañado. No me he sentido intruso ni un impostor, que es lo normal, porque hago algo nuevo, estoy muy verde, llevo nada más que casi cinco años estudiando, es normal que cualquier sentimiento de intrusismo hubiera sido normal. Y nunca me la han hecho sentir así. Me acuerdo el primer día, Blanca Suárez llegó por detrás, me pegó un abrazo, la miré y dije: "No me lo puedo creer". O sea, esto pocas veces me pasaba al principio en la música. Todo el mundo te mira con la lupa para ver qué es lo que vas a hacer, un "venga, demuéstrame, demuéstrame, demuéstrame". Obviamente el público es lo que tiene que hacer, porque yo como público quiero que me demuestren también, quiero que me emociones, quiero que me sorprendas... Pero los compañeros que llevan años me han tratado como si yo llevara los mismos años que ellos trabajando y eso es de agradecer. Esa generosidad no suele pasar siempre.

P.¿Cómo se sintió después de tantos años de preparación al llegarle ese papel de Netflix?

R.Pues me llegaron otros que me hacían mucha ilusión y no los podía hacer porque coincidían con giras. Y esta es que el papel no es solo por Netflix y por el proyecto en sí, sino porque es que a mi personaje le pasa de todo. Entonces todos los compañeros actores, que tengo muchos amigos actores, siempre me llegan a decir eres un cabrón, es que a tu personaje le pasa todo lo que a todos los actores nos gustaría pasar en un primer personaje porque pasa por todos los arcos emocionales que puedan tener, pero luego es una serie muy coral. Entonces sentía también que era perfecto porque no soy solo un protagonista, todos somos protagonistas y a todos nos pasa de todo. Entonces eso también como que me relajaba un poco. Me he preparado muy duro porque es un médico y obviamente no tengo ni idea. Y bueno, pues ya te digo, lo que siento es mucho agradecimiento por la oportunidad.

P.¿Alguna anécdota que pueda contar del rodaje?

R.Muchas risas. A ver cómo lo cuento porque Netflix me puede matar, pero sí que ha habido momentos de drama donde he tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano en conectar, porque es verdad que en un rodaje se cortan muchas veces y a lo mejor estás en una escena muy dura y te cortan porque ha habido un fallo, porque tu personaje no ha estado bien o porque tú has estado mal o porque tu personaje está equivocado o porque tú te has equivocado. Volver a recuperar la emoción todo el rato, ellos tienen la costumbre, tienen ahí la herramienta de decir "voy y vengo, voy y vengo" en la emoción sin ningún problema. A mí me costaba un poco más. Una vez que entro en la emoción, genial, pero me cortas y tengo que volver a empezar de cero, eso es lo más duro, pero a la vez ha sido un aprendizaje brutal. Ha sido una lección muy chula de conectar, de conocerme a mí, de controlarme, y mira que yo soy controlador, y a la vez de dejarte llevar, de tener la emoción y decir "venga, estate ahí y surfea la ola", como el que dice. Ha sido muy bonito y poner en práctica todo lo que he estudiado con mi profesor que me ha estado dando muchísima caña, porque le obsesionaba precisamente eso, el decir: "Pablo, tú tienes una carga que es una imagen y una imagen"... Y alejarme de esa imagen.

P.Usted dijo que la interpretación se iguala un poco a la música en su balanza. ¿Sabía de antemano que le gustaba tanto o tenía miedo?

R.Es que todo el mundo me dice que he tenido mucha suerte en este proyecto porque es un proyecto, ya te digo, donde todo el elenco es buen rollo. Los directores se implican mucho con el actor, el equipo entero es como una familia, la producción, los guionistas, los realizadores, todos. Es como que he tenido mucha suerte en ese sentido. Mi miedo más bien era el dar la talla y para eso hay algo que es infalible que es trabajar, prepararte, disciplina, mucha disciplina, mucha disciplina y confiar en la emoción, que yo sí trabajo mucho con la emoción en la música. Usar mis herramientas de la música y trasladarlas. Por ejemplo, a mí me decía todo el mundo: "Tú no vas a saber lo que es estar delante de un set y que de repente te pongan una marca y te pongan una cámara aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y de repente tengas que pasar". Y les respondo: "Pero si yo hago videoclips". O sea, la cámara no me intimida, eso es algo que tengo ganado ahora, hace cinco años sí me intimidaba, pero ahora es algo que a mí la cámara de por sí no me intimida. Yo hacía en mi cabeza como check de "vale esto no me va a preocupar ¿qué me va a tensar más?". Leía el guion y decía: "Ostras, esta escena voy a tener que trabajarla duro porque no es fácil llegar a ese punto de manera automática", o todo ese rollo en mi cabeza. Yo soy muy disciplinado, le daba mucha caña y ya está. Ahora es lo que Dios quiera y que ojalá a la gente le guste y me dé más oportunidades, claro.

P.¿Cómo ha influenciado su vida de cantante, artista, que ya tiene un recorrido importante, a la hora de ser actor?

R.Todo y nada. Creo que me ha ayudado mucho, como te digo, del oficio, más que la música, pero luego la música como tal me ayudaba, por ejemplo, si tenía que llegar a una emoción en concreto, a mí la música sí me sirve. Si me ponía ciertas canciones, me ayudaban a entrar en un canal, en un conducto, en un lugar ahí. O cantar, por ejemplo. Si me ponía nervioso antes de una escena, yo cantaba. Me metía en mi camerino y me ponía a cantar. O a susurrar. Y eso en general me pasa siempre. Cuando estoy nervioso, canto. Cuando estoy en una firma de discos y estoy agobiado porque faltan 20.000 personas... Recuerdo que la gente me decía que me fuera a descansar. Y yo les pedía una guitarra porque prefiero cantar. Cantaba, miraba a la gente y recordaba el lado bonito de la música. Y para la interpretación me pasa un poco lo mismo. Cuando me costaba relajarme, me ponía a cantar. Y eso me ayudaba. Y para deconstruir mi personaje, por ejemplo, me sentaba al piano y decía: "¿Qué acorde sería mi personaje?". O me preguntaba: "¿Qué secuencia de melodía sería esta escena?" Y me la inventaba. Y componía algo para una escena en concreto. Y eso me ayudaba un poquito.

P.¿Ha salido alguna canción del Rodaje también?

R.No, no, no, las canciones del rodaje no. Es que lo he separado completamente.

P.Muy curioso que lo diferencie tanto.

R.Era importantísimo porque mi objetivo era que no vieran a Pablo Alborán. Ya de por sí, estéticamente me van a ver y he tenido que hacer todo lo posible para que vean muchísimas otras facetas que el personaje tiene y yo no. He tenido que separar mucho, sí.

P.Como malagueño que lleva su tierra por bandera, hace un par de meses recibió la Medalla de Andalucía. ¿Cómo se sintió?

R.Superagradecido, muy feliz. No soy una persona que reciba muchos premios materiales, así que haberme dado la Medalla de Andalucía... No la llevo colgada porque sería muy pretencioso (risas). Llevo a Andalucía por bandera, al sitio que voy, cosa que hago, en mi música está presente. Mi música y mi inspiración siempre han nacido aquí, así que muy feliz.

P.Ha comentado que el disco incluye canciones dedicadas a su tierra.

R.Sí, pero ha sido natural. Creo que el momento que he vivido este año ha sido tan vital que, inevitablemente, el lugar que me vio nacer, que me vio crecer, donde he vivido tanto, de pronto ha salido muchísimo en este disco.

P.¿Cómo influyen sus raíces al componer? ¿Sigue siendo el mismo que en sus inicios?

R.Sí y no. Creo que he tenido menos prejuicios a la hora de escribir porque yo he escrito muchas cosas en el pasado que no han salido por miedo a mí mismo, por no saber defenderlo o por creer que no podría defenderlo, o el miedo de "uy, van a pensar que me he vuelto loco". Y luego, sin embargo, saqué a lo mejor una canción que fuera un poco más reguetón, o fue más funky y no pasaba nada, siempre había un "uy, qué estilo diferente", pero es que al final siempre he querido romper conmigo mismo. Por ejemplo, ayer leí un comentario en uno de los mensajes de preguntas que me hacían por Instagram y me preguntaba una chica si iba a volver a mi estilo de Terral, por ejemplo. Es que mi estilo es Terral, Prometo, Clickbait, Carretera y manta, Solamente tú. Todo eso soy yo, pero entiendo que es para mí un artista en concreto, yo tengo mi concepto de lo que es el artista, pero eso no quiere decir que eso sea el artista. Es mi concepto del artista, entonces sí que es verdad que he roto con ese prejuicio en mi cabeza porque si no era imposible escribir libremente, al final acabo haciendo Solamente tú toda mi vida y yo no quiero hacer eso. Quiero hacer muchas cosas.

P.A lo largo de su trayectoria ha experimentado con distintos géneros.

R.Sí, pero es que este disco además es un disco que ya cuando llegue mayo, ya hablamos. Que escuches la canción a ver qué te parece. Tengo curiosidad porque el disco entero es muy rico, muy contundente y muy sólido en la temática, en los ritmos, en la música, en la intimidad que tiene, en la emoción que tiene. Estoy muy, muy, muy emocionado.

P.Como géminis que es y que dice por sus redes sociales, ¿con qué color relaciona este disco?

R.Tiene rojo porque es un disco muy pasional, muy rotundo. El rojo es carácter, es muy fuerte, es valiente. Tiene blanco porque es un disco con muchas canciones muy puras que recuerdan a mi ADN más primario, más primitivo, más de Málaga. Tiene negro porque para mí el negro no es algo triste, sino es algo también como muy contundente, como que invade todo y es el vacío y hay canciones que hablan de ese vacío. Creo que es rojo, blanco y negro. Estoy pensando alguna bandera, pero no se me ocurre ninguna (risas), pero digamos que tiene esos colores y el azul. También el azul. También lo tiene por...

P.Por el mar.

R.Por el mar, sí, venga, porque nos da la gana y porque vamos los dos de azul (risas).

P.Ha dicho que el álbum incluye canciones recordando cuando tenía 16 años e iba cantando por aquí. Supongamos que se mete en una maquinita y viaja en el tiempo y, por ejemplo, retrocede a la Sala Gabá de Fuengirola, donde empezó todo. ¿Cómo reaccionaría?

R.Creo que igual. Hay algo que sigue intacto y es la sorpresa que me mantiene el público. Es algo que yo al público le debo la vida y es que me mantenga esa ilusión viva, esa sensación de subir a un escenario y que canten una canción, da igual si es nueva o es antigua, eso sigue siendo un botón que a mí me tocas y me desmontas, me desarmas y me muestro tal cual soy. Eso es algo que no lo hace nada en el resto del día en mi día a día, pocas cosas. Creo que seguiría sintiendo lo mismo, la misma sorpresa.

P.De hecho, su música no ha pasado de moda, o sea, por ejemplo, entras en TikTok y cada rato salen canciones antiguas suyas, por ejemplo, ahora pasa con Quién.

R.¿Te has dado cuenta? ¡Es que es muy fuerte! Eso lo hablaba antes con una compañera tuya, que decía que hay canciones que... Las redes, precisamente, no hay que demonizarlas porque las redes también permiten que tu música de hace 10 o 15 años lleguen a un público joven, un público que a lo mejor no conoce nada de ti y eso es muy guay. A mí eso me encanta.

P.¿Qué siente Pablo Alborán, un artista consagrado, cuando miles de personas en su concierto empiezan a cantar al unísono y usted se calla?

R.Pues es muy espiritual. Me recuerda siempre al momento previo de un gol o al momento previo a ganar un set en tenis. Me recuerda a algo espiritual. También como cuando vas a la iglesia y estás en misa y hay un momento ahí de paz, espiritual, tal... Entonces es algo como místico. No vamos a comparar la iglesia con el fútbol (risas), pero, entiéndeme, es ese momento previo a algo que va a ser grandioso. Es ese previo, extendido. Estar ahí en un concierto y ver a la gente cantando algo que tú has escrito en tu salón o en tu casa o en un estudio de mi madre. Es como muy místico, es espiritual, es sobrehumano. Es algo que no puedes explicar. Es precioso, es una suerte, es como estar bendecido.

P.¿Qué canción tiene más ganas de cantar en directo?

R.No me vas a sacar ningún título del disco (risas), pero todo este disco me apetece muchísimo. Me quedo que ya la he cantado en la entrega de la medalla y va en el disco, así que ya la puedo decir, pero Me quedo es una canción que en directo gana mucho y la que voy a sacar en mayo es tremendamente mía. Tiene mucho ADN de Prometo, mucho ADN de Terral... Tiene... Mmmmmmm... (risas).

P.¿Será también una gira alegre como fue La Cu4rta Hoja o será un poco más intensa?

R.Va a ser una gira de las más espectaculares que he hecho a nivel dinámico. Creo que de principio a fin es la gira más redonda que estoy pudiendo armar. Por lo que te decía, el repertorio, ya he hecho teatro, ya he hecho sitios pequeños, ya he hecho sitios muy grandes, he hecho sitios medianos. Estoy buscando una manera de concentrar todo en un concierto y, sobre todo, pensar en el público que siempre ha estado ahí y ese público que trae a la gente joven también buscar la manera de que se diviertan. Pero que la madre o el padre de 80 años que quiere sentarse y ver un concierto con su hija lo pueda hacer. Y que el que tenga ganas de bailar y tomarse una copa y venir a bailar lo pueda hacer también. Entonces buscar toda esa mezcla.

P.Ya después de más de 10 años empieza a ver a fans suyas que van incluso con hijos. O gente mayor, público de todas las edades.

R.Es muy guay, es precioso, me encanta. Me encanta. Y lo veo en mis sobrinos. Por ejemplo, mi sobrina pequeña, está todo el día viéndome en la tele y yo le digo: "Pero, niña, para ya". Y me responde: "Es que me gusta mucho lo que haces". Y yo me alegro. Pero sí, es muy bonito ver que la música se sigue. Sobre todo me sorprende mucho lo que tú dices del TikTok, que de repente en TikTok Saturno el año pasado se volviera viral y tiene, pues no sé si 635.000 millones de reproducciones de repente. Es la parte buena de las redes a veces, que hace que se refresque todo y se refresca tu repertorio, se refresca el que la gente, que a lo mejor no te conoce de nada, llegues a ellos. A mí me parece muy bonito. Me parece un poco caótico, pero la libertad también es caótica, eso me encanta.

P.Usted empezó en las redes sociales. Ahora con Clickbait se ve la evolución que ha habido. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de su carrera, de empezar en MySpace a ahora?

R.Es que está vivo, sigue cambiando todos los días. Yo ahora que estoy con Instagram y tengo equipos que me ayudan a entender un poco cómo funciona todo el metauniverso este nuevo, todos los días hay un nuevo consejo de Instagram. Twitter me lo he quitado, pero es como que está vivo. Cuando algo está en constante mutación... Prefiero usarlo, pero no que me use a mí. Las redes creo que son importantísimas para conectarte con la gente. Me lo paso mejor cuando hago una pregunta en un story en Instagram y empiezo a contestar y tener una charla, tener algo con la gente me parece más interesante que el informarme a través de las redes, que cada vez es más difícil ver la verdad. Creerme lo que leo, o al menos es como que ya no sabes qué creerte, eso antes no pasaba tanto. Yo antes leía una noticia y esa noticia era la noticia, y ahora dudo ya de todo. Y eso, si lo extiendes, es problemático para la política, para la salud, para la sociedad, para la ciencia. El algoritmo, por ejemplo. Ostras, ves una cosa de un planeta y ya toda la semana tengo: "Han descubierto nueva vida en un nuevo sistema solar, no sé qué". El otro día a mi familia les dije que han descubierto que puede haber vida porque han encontrado una bacteria que no sé qué, que no sé cuánto. Ninguno se lo cree. Yo tengo una ilusión de que haya extraterrestres (risas). A lo mejor, así hablando de manera banal, pero cuando entras en temas políticos o sociales eso provoca más crispación, busca el provocarte una emoción en vez de informarte. La información tiene que informar. Bueno, estoy hablando desde mi punto de vista, yo no soy periodista, pero como espectador quiero que me informen, no quiero que me provoquen un sentimiento. Para eso hay otras cosas. Las redes sociales tienen ese peligro. Pero tiene muchas cosas que son muy guays.

P.Hace unos años iba a hacer un concierto benéfico, Prometo Solidario, que se canceló por la pandemia. ¿Tiene pensado hacer algo del estilo?

R.No, porque cumplí con lo que yo quería hacer de manera privada. El concierto en sí yo lo he hecho, el objetivo de ese concierto yo lo he cumplido. Prefiero seguir haciendo conciertos normales y seguir colaborando de manera privada, vamos a decir, con mi compromiso con la salud, con el cáncer, con la donación de médula. Ahora, por ejemplo, todo lo que hablo de la donación de médula, me lo he pensado mucho, pero es que creo que es fundamental decirlo y fomentar que la gente done médula, done sangre y hacer que las noticias buenas también se transmitan porque creo que es importante. Porque yo cuando he vivido todo este proceso en mi casa, no recibíamos a nuestro alrededor tantas noticias buenas porque siempre te pones en lo peor. En el ser humano es normal, es natural. Si esto pasa, ¿cuál es el siguiente paso? Y si ese paso pasa de mal, ¿cuál es el siguiente? Y es importante que aunque tú pienses lo que tengas que pensar, los inputs que tú tengas de fuera sean "oye, que en España hay un gran canal de donación", "oye, que en España hay estas oportunidades"... Creo que es importante informar de algo veraz y puro y algo que ha pasado. Precisamente por lo que te decía de que hoy, como no se sabe lo que es verdad, pues esto es real y tengo la obligación de hacerlo. Y con respecto al concierto, va a haber muchos conciertos más, pero como era una cosa solidaria y no se pudo hacer, yo cumplí con mi parte como ser humano de lo que iba a representar ese concierto, pues lo hice sin hacer concierto.

P.Ya, para ir cerrando, una pregunta muy abierta, la ha contestado millones de veces, pero hoy tal y como está, que a lo mejor mañana contesta otra cosa. ¿Qué es para usted la música?

R.La música es algo primitivo y eterno. Es eterno, no se va a acabar jamás. Es la única certeza que tengo. La música es la única certeza que tengo. Eso y que nos vamos a morir todos un día (risas). Pero la música no. La música no se va a morir jamás, va a seguir estando, porque está desde antes de tú saber que estás, desde el latido, desde el ritmo del latido de tu madre, desde los pasos que tú das cuando caminas y el bebé está allí notando el balanceo del ritmo. Desde lo que te digo que es primitivo.