Erika Leiva, cantante: “Hay muy pocos artistas peleando por la copla hoy”

Nacida en Tarragona (Cataluña) aunque criada en La Línea de la Concepción (Cádiz), Erika Leiva se dio a conocer en 2007 en el programa de Canal Sur Se llama copla, del que fue finalista. Este 2025 la artista se encuentra celebrando dos décadas de música. Hasta noviembre –de momento– visitará en concierto las provincias de Málaga, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Madrid.

–Participó hace casi 18 años en el programa Se llama copla. ¿Ha logrado ser la artista que soñó?

–Bueno, pues... no sé. Esa pregunta no me la han hecho nunca –ríe–. Desde niña siempre he soñado con ser artista, folclórica, que la gente te aplauda, te identifique con un estilo, te siga… eso es muy bonito y lo he soñado y conseguido. Que sea más o menos famosa, tampoco lo persigo. Persigo disfrutar lo que quiero y dedicarme a lo que me gusta.

–¿En qué momento musical está? ¿Se siente satisfecha con el camino?

–En mi mejor momento porque todo lo que hago lo disfruto muchísimo y para llegar a ese punto hay que estar muy preparada. Ese camino que he recorrido hasta aquí ha hecho que hoy en día disfrute y tenga esa seguridad que tengo. Eso al final se transmite al público y lo disfrutas al máximo. Los nervios, el respeto, el pellizco siempre se tienen antes de salir, eso es religión, pero como lo disfruto, me desenvuelvo... Para llegar ahí hace falta ese proceso desde muy niña, gracias a mis padres, al esfuerzo, a la constancia.

–Ha lanzado temas con Falete, Échame a mí la culpa, y Argentina, Nadie sabe lo que tiene. ¿Qué debe darle un dueto para que usted diga sí?

–Primero que me levante la piel, que me remueva algo. Y luego esa conexión que tiene que haber y que pueda encajar en una canción determinada. Hemos tirado estos dos singles, que van en este disco que, si Dios quiere, verá la cara para fin de año o primeros del año que viene. El proceso es lento, lo estoy haciendo despacito, no tengo prisa. Falete es muy pasional, muy yo, y lo tenía clarísimo. Y con Argentina me pasó que yo tenía esa canción como algo por hacer. Me la sabía por Miguel de los Reyes y ella por La Paquera y lo vi claro, la copla y el flamenco se van a juntar y ha quedado muy bonito.

–Háblenos de ese disco.

–Está dedicado a mis 20 años en la música. Quería hacer algo especial y mi idea inicial era con duetos con compañeros que me motiven, me transmitan y, sobre todo, que tengamos una amistad. El próximo dúo que verá la luz, después de verano, es con Juanlu Montoya, que tiene una carrera brutal y, aparte, la conexión que tengo con él es por su abuelo, Enrique Montoya. El disco lo estoy haciendo con el productor Domi de Morón y aún no tiene título. Será digital y a lo mejor sacamos unos pocos en físico para colección. Sacar un disco con estas características es una locura hoy –ríe–, pero hay que arriesgar. En la música se gana siempre.

–¿Ha perdido algo valioso en esta trayectoria?

–He ganado más que he perdido. A lo mejor tiempo de estar con mi familia, con mi hijo, eso no te lo va a devolver nadie. Es lo que más pienso cuando estoy fuera, y más yo que vivo fuera de La Línea y no estoy con mis padres, mi hermana, mi hermano el tiempo que quisiera.

–¿Y qué ha ganado?

–Dedicarme a esto, un logro hoy en día. Lo he conseguido gracias a Se llama copla, que me abrió las puertas de Andalucía y España y fue un antes y un después laboralmente hablando. Desde ahí decidí pelear por esto porque vi el cariño de la gente. Me arriesgué, empecé a vivir en Sevilla y vino todo.

–¿Sigue siendo más difícil para los artistas de la copla hacerse un hueco?

–Es más difícil todavía. Antes había más plataformas, más concursos, más programas de radio… Que hoy en día hay, pero están como peleando contra viento y marea. Los tiempos para la copla no son muy buenos porque hay muy pocos artistas peleando por eso. Yo no voy a dejar de hacerlo porque he vivido la copla y el flamenco desde chica. Pero los tiempos no son los que tenían que ser. Ojalá vuelvan a apostar por ello.

–¿Dónde halla la copla actualmente?

–Donde más funciona es en el directo, nunca falla. Pero cuando la grabas, es muy difícil que llegue al público más joven. Cuando decidí hacer este disco, quise darle una vuelta, meterle unos aires más flamencos para ver si la apuesta funcionaba. Por las reproducciones de los vídeos, por cómo me lo dicen en la calle y me lo piden en los conciertos, he visto un cambio para bien. Tampoco he descubierto América, pero es verdad que dándole ese toque con más frescura, más flamenco, he visto que llega más y quiero seguir caminando por ahí.

–¿Le gusta la recuperación del folclore que está viviendo España?

–Todo lo que sea innovar en la música y apostar por sonidos nuevos, para mí tiene un respeto. Después viene si te gusta más o menos. A mí me han ofrecido cosas en las que no me he visto porque después tú tienes que defender eso en conciertos, en la tele. Si no, me tiene que convencer mucho el proyecto. Pero sí, estoy a favor, la música es evolución.

–¿Es lo suficientemente flamenca y coplera La Línea o se necesita más?

–Tengo el orgullo de ser de los sitios donde más se respeta el cante. He tenido la suerte de tener una asociación como Amantes de la copla, donde las niñas que empezábamos teníamos maestros de dicción, vocal, de escenario… ¿Qué localidad tiene eso? O la Peña Flamenca Linense que, si no me equivoco, tenía también esa parte de cuidar y avanzar. Cádiz en eso es pionera, al cante y baile se le da sitio.