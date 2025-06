“Está bien plantearte si algo lo quieres para siempre”

Carolina Iglesias (Oleiros, La Coruña, 1993) es presentadora, guionista y cómica. En 2020 inicia con su amiga Victoria Martín el pódcast Estirando el chicle, uno de los más escuchados de España, con el que ganan el Ondas y llenan el WiZink. Para siempre es mucho tiempo (Temas de hoy) es su primera novela.

–Su primera novela, ‘Para siempre es mucho tiempo’, ¿cuándo tomó forma?

–Empecé hace dos años. Tenía la idea de la novela, ese amor que idealizas en el colegio, porque también me ocurrió a mí: me enteré de que a la chica más guay del colegio le faltaba el cromo de Natalia de Operación Triunfo 1 y me desviví por encontrarlo. Pensé en qué pasa si te encuentras 20 años después a la chica que tenías idealizada en el colegio.

–¿Qué tiene de autobiográfica?

–Tiene muchos guiños que mis amigas a lo mejor entienden, hay cosas de la protagonista que se parecen a mí. Al ser en primera persona, mucha gente lo leerá con mi voz, pero ojalá hubiera tenido una vida tan guay como la de Paula.

–Antes inculcaban la idea del ‘para siempre’ en temas como el amor, el trabajo... ¿Cómo lo ven las nuevas generaciones?

–Se ha inculcado mucho, pero no nos han enseñado cómo conservarlo, sino que nos han generado la obligación y la inseguridad de que, si no lo conseguimos, está fallando algo. Ahora se está cuestionando más; simplemente el plantearte si algo lo quieres para siempre está bien.

– Las heridas de la adolescencia, ¿son para siempre?

–Puedes llegar a curarte, pero sí tienes que ser consciente de que es algo que te acompaña si no te haces cargo, y aún así es difícil. Hace falta terapia y reconocer esas heridas para empezar a tratarlas. La adolescencia y la infancia son las etapas más vulnerables y de formación de las personas,y es el momento en el que, además, no tienes todavía herramientas para enfrentarte al mundo.

–¿Faltan herramientas para gestionar los problemas de la adolescencia?

–Sí, empezando por el acoso escolar, al que han llamado problemas de niños. Siempre hay alguien quitándole valor, porque ¿qué problema va a tener un niño? Es una época muy importante de mucha fragilidad y donde se forma la personalidad. Creo que todavía no se trata con el cuidado que debería. Si un niño es capaz de verbalizar que no se siente bien, como mínimo hay que darle atención, intentar entender por qué y acompañarlo. Pero es difícil, doloroso e incómodo asumir que un niño no está bien.

–Hablando de ‘bullying’. ¿Cree que realmente se ha avanzado en solucionarlo?

–Por lo menos ya está sobre la mesa; algo está cambiando la cosa y los colegios tienen protocolos para ello. Pero sigo conociendo historias de gente que no ha tenido la ayuda que necesitaba.

–¿Ha cambiado mucho internet desde su adolescencia?

–Antes estábamos los pardillos de la vida en internet y ahora está todo el mundo. Ahora hay de todo y te encuentras muchas cosas que no te apetece ver. Nos han quitado nuestro rincón de frikis.

–¿Se alarga hoy en día demasiado la juventud?

–Claro, es que hay mucha gente que tarda mucho en llegar a ese momento de independencia económica. Nuestros padres a lo mejor a los 25 ya podían tener un piso o estar viviendo juntos, la vida adulta tradicional empezaba antes. Ahora, para muchas personas vivir solas es una utopía. Creo que también tardamos en sentar la cabeza porque el momento de disfrutar tarda mucho en llegar.

“Que no se cumplan tus expectativas no es decepcionante. Es un aprendizaje y te ayuda en tu autopercepción”

–Habla de ‘adultos funcionales’. ¿Sería lo contrario del empoderamiento?

–Un adulto funcional es lo que intenta ser todo el mundo sin que le hayan explicado cómo. Creo que el proceso de empoderamiento es algo que también va con la edad: conforme pasan los años las personas empezamos como a tener una mejor autopercepción y, aunque te sientas insegura, te haces una coraza más fuerte de cara al exterior.

–Los amores idealizados, ¿por qué esta temática?

–Es muy de mi generación, pero al final le pasa a todo el mundo. Idealizas una etapa de tu vida, cosas que no tienes, personas que no conoces... Idealizas y proyectas tanto que cuando llegas a ese momento no era lo que esperabas porque te lo habías inventado. Pero para mí no es decepcionante que no cumplan tus expectativas. Creo que es un aprendizaje y te ayuda a ponerte en una buena autopercepción: te das cuenta de que todo el mundo tampoco es tan maravilloso y tú tan mierda, que todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene.

–La bisexualidad, ¿sigue siendo incomprendida?

–Sí. No hay tantos personajes bisexuales, ni tantas personas abiertamente bisexuales. Ver que la protagonista es bisexual pero no tiene ninguna duda en cuanto a su sexualidad es una forma de aportar y dar visibilidad.

–¿Amistad o amor?

–Amistad. Siempre. Es más para siempre. Pero lo tienes que cuidar. En realidad, tienes que cuidar todo. Es agotador.

–¿Continúa existiendo presión sobre la maternidad?

–Sí. Yo no recibo tantos comentarios de a ver cuando eres madre, pero al final tu entorno cambia, tú sigues en el mismo punto y te planteas más ese momento. No me parece mal cuestionarte las cosas, pero empieza a estar en la conversación porque de repente te ves comprando ropita para bebés cuando hacía dos años estabas bebiéndote chupitos con la madre que lo parió.