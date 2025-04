Emma Suárez, sobre 'El cuarto de atrás' en Málaga: "El espectador ha de dejarse llevar por la fantasía que se propone en esta función"

Con una larga trayectoria en televisión, cine y teatro, y tres premios Goya, Emma Suárez (Madrid, 1964) es una de las actrices más versátiles y respetadas de la industria española. Este año, se pone en la piel de C., el personaje central de El cuarto de atrás, adaptación teatral de la novela de Carmen Martín Gaite, en el año del centenario de su nacimiento. Dirigida por Rakel Camacho y con dramaturgia de María Folguera, la obra propone un viaje entre la vigilia y el sueño en una puesta en escena tan poética como inquietante. El espectáculo llega al Teatro del Soho Caixabank de Málaga el 3 y 4 de mayo.

Pregunta.¿Cómo le llegó este papel?

Respuesta.El año pasado, en el 2024, se pusieron en contacto conmigo para proponérmelo. Normalmente como llegan estas propuestas es siempre a través de la productora. Me propusieron un texto de Carmen Martín Gaite basado en su novela El cuarto de atrás, la dramaturgia de María Folguera, la dirección de Rakel Camacho, lo leí, me gustó mucho y me puse a trabajar.

P.¿Había leído la novela ya?

R.Conocí a Carmen Martín Gaite porque había hecho una serie para Televisión Española basada en una novela suya, Fragmentos de interior, hace muchos años ya, siendo jovencita. Tenía conocimiento de El cuarto de atrás y había leído la novela, sí.

P.Cuénteme un poco sobre su personaje.

R.El cuarto de atrás es una novela que escribe Martín Gaite. Es una autora en la que se celebra este año el centenario. Nació en 1925 y es una escritora con una obra muy extensa. Ella tiene teatro, ensayos, novela, poesía, conferencias... Es una escritora extraordinaria, a mi parecer. Y la obra de El cuarto de atrás, ella escribe esta novela en la que, seducida por la literatura fantástica, imagina una noche de tormenta en un estado de vigilia, de insomnio. Una mujer está tratando de escribir. Este personaje se llama C., que, de alguna manera, está inspirado en la propia escritora. Y esta mujer en esa noche de insomnio trata de escribir. En ese estado de vigilia se inventa un personaje, que es el hombre de negro, que aparece para preguntarle, para provocarle a contar, para provocar su memoria, para hablar de la guerra, de la posguerra, de su relación con la literatura, de cómo ella se refugia en la literatura. Todo lo que va sucediendo esa noche, en realidad, ella habla de pretender entender y al mismo tiempo soñar. "Ahí está la condena de mis noches", textualmente se dice eso en la obra. Al final, lo que descubrimos es que ha escrito esa novela en esa noche de vigilia.

P.Son dos puntos claves de la historia de España porque la novela se publicó recién en la democracia, habla sobre la guerra civil y la posguerra.

R.Ella habla también de las mujeres en ese momento, de cómo vivían, la gran represión que había también, lo difícil que era para una mujer educada para casarse, para hacer el servicio social y para tener hijos y dedicarse a la vida doméstica principalmente. Carmen Martín Gaite, de alguna manera, se salta todos esos códigos y se convierte en una mujer muy libre, casada con Sánchez Ferlosio y una escritora. Ella nació en Salamanca en 1925 y tuvo una educación liberal porque sus padres no la llevaron a un colegio religioso. Estudió en casa y siempre fue muy, muy, muy, muy lectora de libros.

P.Y eso también se refleja en la obra de teatro. ¿Cómo se ha metido en el papel de C.?

R.Por suerte hay muchísima documentación sobre Carmen Martín Gaite, entonces ha sido un proceso muy creativo a las órdenes de nuestra directora Rakel Camacho. Ella es una directora muy lúdica y ha creado un espacio fantástico, con una escenografía maravillosa, que se convierte en un giratorio donde todo lo que sucede podría estar en la imaginación de esta mujer. Eso es lo que trata de proyectar la directora también. Ha sido un proceso de ensayos, trabajando también el movimiento con Julia Monge. Yo creo que es una propuesta muy poco convencional y el espectador que se siente en el patio de butacas ha de dejarse llevar por la fantasía que se propone en esta función, por la escucha y el placer de escuchar y de estar en el teatro.

P.Están de gira y vienen a Málaga, una ciudad que apuesta por la cultura y, en concreto, al Teatro del Soho Caixabank. ¿Qué siente al pisar un teatro que está cogiendo tanta importancia a nivel nacional?

R.Es un teatro muy importante. Yo creo que Antonio Banderas apuesta también por la diversidad en cuanto al teatro, por proyectos también muy creativos. Estoy muy contenta de estar en el Teatro del Soho de Málaga, de Antonio, al que conozco desde hace muchos años.

P.También está estudiando para una serie. ¿Cómo compagina el estar de gira con el teatro con otros proyectos que tiene?

R.Pues como puedo, claro. ¿Qué vamos a hacer, no? Hay que estudiar, pues hay que estudiar. La verdad es que últimamente estoy muy ocupada y absolutamente dedicada al trabajo.

P.¿Qué proyectos tiene sobre la mesa que se puedan contar?

R.La serie Innato, es una serie dirigida por Lino Escalera, un proyecto para Netflix, en el que trabajo con Elena Anaya, Imanol Arias, Roberto Álamo... Esto será para el año que viene. Ahora mismo se está emitiendo en Netflix El Jardinero, que está en líder de audiencia a nivel internacional. La verdad, creo que está teniendo mucho éxito la serie. Con Cecilia Suárez y Álvaro Rico, María Vázquez y Francis Lorenzo.

P.¿Dónde se siente más cómoda o dónde se expresa más, en el teatro o...?

R.Bueno, todos los trabajos para un actor son importantes. Sobre todo, yo creo, aparte del medio, que puede ser el teatro, el cine o la televisión, también el texto, la palabra, el guion. Siempre que hay un proyecto interesante... Es verdad que en el teatro yo tenía muchas ganas también de volver, porque tenía la necesidad también de ese ritual.

P.¿Cómo ve el panorama cultural de hoy, enfocado al actor?

R.Ahora mismo hay muchos proyectos interesantes, creo que hay muchas directoras, guionistas... Se está abriendo también a nuevas historias, a nuevos temas, muy interesantes, desde una perspectiva también diferente. Creo que el hecho de haber plataformas también hace que haya posibilidades de trabajar, pero también es verdad que hay muchos actores, como siempre, que les cuesta vivir de esto. Este es un trabajo muy incierto en el que tienes que aprender a convivir con la inestabilidad. Eso es así.

P.Y usted tiene una trayectoria consagrada.

R.Sí, yo estoy trabajando, tengo trabajo, pero la incertidumbre y la inestabilidad forman parte de mi vida. Tú cuando terminas un trabajo no sabes cuándo vas a volver a trabajar. Vives un poco a expensas de lo que pueda suceder. He aprendido al cabo de los años a vivir con esa inquietud. Pero sí, afortunadamente ya llevo tiempo trabajando y estoy muy agradecida, desde luego.