Pregunta.Este año se abre un nuevo ciclo estratégico ¿Cómo ven el futuro desde BBVA Banca Privada para el segmento de patrimonios?

Respuesta.En 2024 cerramos un ciclo estratégico de tres años con un crecimiento muy significativo en banca privada y altos patrimonios. Superamos las 100.000 carteras gestionadas o asesoradas y más de 154.000 clientes nos eligieron como su entidad. En 2025 hemos iniciado un nuevo ciclo, también a tres años, con el objetivo de alcanzar los 200.000 clientes. A cierre de julio de 2025, han confiado en nosotros 166.000 clientes de banca privada y patrimonios, un 9,45% más en lo que va de año, lo que confirma que vamos en la dirección correcta. De cara a 2029, seguiremos fortaleciendo alianzas estratégicas, ampliando nuestra oferta de productos y mejorando la calidad del servicio. En la Dirección Territorial Sur, que incluye Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, nuestro foco está en seguir siendo la entidad de referencia para los clientes de altos patrimonios.

P.Desde BBVA se ha hecho una apuesta decidida por el segmento de altos patrimonios ¿Cómo valora los resultados conseguidos en lo que va de 2025 en su dirección territorial?

R.La evolución de nuestra actividad en los últimos años ha sido muy positiva. En la Dirección Territorial Sur, que abarca Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, cada vez más clientes de altos patrimonios confían en BBVA. Desde junio de 2024 hasta junio de 2025, los clientes de este segmento han incrementado en un 12,5%., lo que refleja la confianza que este segmento tiene en nuestro modelo. Este crecimiento se debe al trabajo constante desarrollado durante el ciclo estratégico que finalizamos en 2024, centrado en escuchar al cliente y en responder con soluciones realmente adaptadas a sus necesidades. Nuestra meta es clara: ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros, sea cual sea su horizonte de inversión.

P.Para los clientes de patrimonios la escucha es fundamental ¿Por qué confía en BBVA este segmento de clientes?

R.Los clientes de altos patrimonios confían en nosotros porque hemos demostrado que sabemos combinar la cercanía con la especialización y la tecnología. Contamos con la escala necesaria para invertir en innovación, pero también con la presencia territorial que nos permite ofrecer una atención con cercanía. Pero la confianza se gana en el día a día. En 2025 reforzamos un 10 % nuestros equipos especializados en altos patrimonios, incorporando equipos de banqueros Ultra High para clientes de más de 10 millones de euros en activos financieros. Contamos con 7 centros principales, uno de ellos en Sevilla y 16 satélites en toda España, desde donde ofrecemos asesoramiento experto. Además, hemos lanzado ‘Asesoramiento Plus’, carteras asesoradas o de gestión discrecional y hemos ampliado las alternativas con inversiones en fondos ilíquidos de mercados privados, en los que ya hemos captado 316 millones de euros en solo cuatro meses.

R.Para seguir ofreciendo una propuesta diferencial, contamos con socios internacionales de primer nivel como Bernstein para invertir en bolsa, Morgan Stanley, para renta fija corporativa, SMG y CAP7, para invertir en proyectos culturales o con CBRE y Solvia-Grupo Intrum para servicios de intermediación inmobiliaria. En definitiva, los clientes confían en nosotros porque les ofrecemos una propuesta sólida, transparente, personalizada y con acceso a las mejores oportunidades. A día de hoy, gestionamos más de 9.600 carteras con un volumen de 19.200 millones de euros.

Equipo Banca Privada Dirección Territorial Sur de BBVA.